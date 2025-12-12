Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
ЕС принял решение о бессрочном блокировании суверенных активов РФ
12 декабря 2025 / 20:30
Совет Евросоюза принял решение о бессрочном блокировании суверенных активов Российской Федерации. Соответствующее заявление распространило датское председательство в Совете ЕС.

"Совет ЕС утвердил бессрочную блокировку активов России", - сказано в заявлении.

Согласно плану Еврокомиссии, такой шаг является первым этапом для последующей экспроприации российских активов.

