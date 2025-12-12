Президент России завершил двухдневный визит в Туркмению

Президент России Владимир Путин завершил двухдневный визит в Туркмению. Об этом информировала пресс-служба Кремля, распространив кадры того, как глава Путин садится в президентский борт в аэропорту Ашхабада.

Глава российского государства прибыл в страну 11 декабря для участия в Форуме международного мира и доверия. Он также провел несколько двусторонних встреч, в том числе с лидерами Ирана, Турции, Ирака и Пакистана.

Кроме того, президент России принял участие в праздничных мероприятиях по случаю отмечаемого 12 декабря в Туркмении 30-летия провозглашения нейтралитета.