Президент России завершил двухдневный визит в Туркмению
12 декабря 2025 / 20:45
© Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС
Президент России Владимир Путин завершил двухдневный визит в Туркмению. Об этом информировала пресс-служба Кремля, распространив кадры того, как глава Путин садится в президентский борт в аэропорту Ашхабада.
Глава российского государства прибыл в страну 11 декабря для участия в Форуме международного мира и доверия. Он также провел несколько двусторонних встреч, в том числе с лидерами Ирана, Турции, Ирака и Пакистана.
Кроме того, президент России принял участие в праздничных мероприятиях по случаю отмечаемого 12 декабря в Туркмении 30-летия провозглашения нейтралитета.