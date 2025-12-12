Трамп: лидеры Таиланда и Камбоджи согласились остановить боевые действия

Президент США Дональд Трамп сообщил, что лидеры Таиланда и Камбоджи согласились прекратить боевые действия и возобновить реализацию договоренностей о мире.

"Сегодня утром я провел очень хороший разговор с премьер-министром Таиланда Анутхином Чанвиракуном и премьер-министром Камбоджи Хун Манетом касательно вызывающего глубокие сожаления возобновления их давней войны. Они согласились прекратить любую стрельбу сегодня вечером и вернуться к первоначальным мирным договоренностям, достигнутым ими вместе со мной при содействии великого премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима", - указал глава Белого дома в Truth Соц. сети.

Он отметил, что взрыв, при котором ранее были убиты и получили ранения военные Таиланда, "был случайностью". По словам Трампа, "Таиланд, несмотря на это, дал очень жесткий ответ". "Обе страны готовы к миру и дальнейшей торговле с США", - добавил он. Американский лидер подчеркнул, что намерен взаимодействовать с властями двух государств с целью прекращения столкновений, которые "в противном случае могли бы перерасти в масштабную войну". Президент США также выразил благодарность премьер-министру Малайзии за содействие урегулированию.

В октябре премьер-министры Камбоджи и Таиланда в присутствии Трампа на полях 47-го саммита АСЕАН подписали совместную декларацию, отражающую дальнейшие шаги для мирного урегулирования пограничного конфликта между странами. Стороны обязались "содействовать деэскалации напряженности, восстановлению доверия и взаимовыгодных отношений".

Вооруженные столкновения с применением стрелкового оружия произошли вдоль камбоджийско-таиландской границы 7 декабря. Поступала информация о жертвах среди военных.