12 декабря 2025 / 21:32
Политика
Дмитриев сравнил противостоящего евробюрократам Орбана с Джоном Сноу
12 декабря 2025 / 21:17
© Джон Тис/AP/ТАСС

Спецпредставитель президента РФ, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сравнил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с одним из главных героев американского фэнтезийного телесериала "Игра Престолов" Джоном Сноу, отметив, что тот стоит на защите правовой и финансовой системы ЕС.

"Венгерский премьер-министр Орбан в образе Джона Сноу из "Игры престолов" защищает правовую и финансовую систему ЕС от безумных бюрократических милитаристов Евросоюза - борется с ними за сокращение миграции, повышение конкурентоспособности и восстановление здравого смысла, ценностей и мира", - указал он в соцсети X на английском языке, сопроводив публикацию видео с фрагментом из сериала.

Дмитриев подчеркнул, что помощь уже идет, объяснив это иском Банка России в Арбитражный суд города Москвы к депозитарию Euroclear о взыскании причиненных ЦБ РФ убытков.

Он также подчеркнул серьезность последствий для Европейского союза от возможного решения бессрочно заблокировать суверенные активы РФ. Дмитриев указал, что Орбан акцентирует внимание на незаконных действиях ЕС, которые подрывают всю западную правовую и финансовую систему и будут иметь для Европы еще более серьезные последствия, чем "уничтожающая цивилизацию цензура, массовая миграция, преступность среди мигрантов и бюрократическая глупость".

Некоторое время назад глава венгерского правительства в посте в X заявил, что возможное решение Совета ЕС о бессрочной заморозке активов РФ в Европе повлечет за собой непоправимый ущерб для сообщества.

