США в 70-х годах нарушали «три неядерных принципа» Японии

Андрей Ильяшенко, международный обозреватель

В Японии обнародованы документы, свидетельствующие о том, что США игнорировали «три неядерных принципа», составляющие костяк пацифистской политики страны в послевоенный период.

Американские войска, дислоцированные на базе в Ивакуни, провели в период с 1971 по 1975 год несколько учений с имитацией применения водородной бомбы в южной префектуре страны — Окинаве. В качестве потенциального противника рассматривался СССР или КНР, о чём свидетельствуют рассекреченные дипломатические документы. Об этом сообщает агентство Киодо Цусин.

В частности, стало известно, что десантный корабль с ядерным оружием на борту находился у американской базы в Ивакуни.

Это первое документальное свидетельство того, что США готовили атаку ядерным оружием с территории Японии, считает профессор политической и дипломатической истории в Университете Кюсю Такума Накасима.

«Три неядерных принципа» Японии предполагают, что Токио берет на себя обязательство не иметь, не производить и не ввозить ядерное оружие, и были оформлены в качестве резолюции парламента в 1971 году. Провозгласивший их в 1967 году премьер-министр Эйсаку Сато был впоследствии удостоен Нобелевской премии мира.

Согласно обнародованным, в июле 1971 года военно-воздушные силы США приступили к реализации Единого комплексного оперативного плана. Несколько эскадрилий время от времени отправлялись на американскую базу ВВС в г. Наха на Окинаве, чтобы отработать процедуры применения ядерного оружия и провести учебные сбросы имитационных водородных бомб.

Однако, в ответ на вопросы, заданные в ходе парламентских дебатов в апреле 1972 года, правительство Японии заявило, что «не может подтвердить» существование каких-либо американских военных подразделений, способных применить ядерное оружие. В марте 1975 года тогдашний премьер-министр Такэо Мики сказал, что «не верит» в их существование.

На фоне резкого поворота Японии в сторону увеличения своих оборонных возможностей нынешняя премьер-министр Санаэ Такаити отказалась подтвердить свою приверженности «трем безъядерным принципам» Японии. Отвечая в парламенте на вопрос депутатов о своем отношении к «трём безъядерным принципам», она заявила: «начат пересмотр трех доктринальных документов (в сфере обороны Японии). Сейчас мне не время говорить о формулировках». Год назад Такаити призывала к дискуссии о трактовании принципа «не ввозит на территорию Японии ядерное оружие».

Общественностью страны эти заявления были восприняты как намек на готовность пересмотреть «принципы» и вызвало волну негативных откликов.

Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ, последовательницей которого считают Такаити, отмечал в ряде интервью, что на фоне роста напряженности в АТР необходимо провести общенациональную дискуссию о безъядерном статусе Японии.

В то же время публикация документов об американских учениях по отработке применения ядерного оружия может свидетельствовать о не только о снятии табу на критику американской военной политики в отношении Японии, но и постепенном привлечении общественного мнения к обсуждению возможной ревизии «трех безъядерных принципов».