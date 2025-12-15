Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
15 декабря 2025
США в 70-х годах нарушали «три неядерных принципа» Японии
Каллас признала, что вступление Украины в НАТО больше не обсуждается
15 декабря 2025 / 10:22
Каллас признала, что вступление Украины в НАТО больше не обсуждается
© AP Photo/ Sergei Grits/ТАСС

Глава дипслужбы ЕС Кая Каллас признала, что вступление Украины в НАТО больше не обсуждается, и призвала ЕС дать ей "серьезные гарантии безопасности". С таким заявлением она выступила по прибытии на встречу глав МИД ЕС.

"Так как членство в Североатлантическом альянсе более не обсуждается, Евросоюз должен подготовить действительно серьезные гарантии безопасности, а не какую-нибудь бумагу. Это должны быть реальные войска, реальные военные возможности", - считает она.

Каллас вновь отметила, что якобы "Россия за последние 100 лет напала на 19 стран, которые никогда не нападали на Россию". В этой связи она выступила с утверждением, что размещение войск на территории Украины под видом "гарантий безопасности" якобы "больше нужно самим странам ЕС".

Вместе с тем глава евродипломатии призвала наращивать усилия по предоставлению Украине военной помощи, обратив внимание, что ЕС смог выполнить свое обещание передать Киеву в 2025 году 2 млн артиллерийских снарядов.

Некоторое время назад помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский, комментируя слова Каллас про "нападения на 19 стран" заявил о готовности провести для главного евродипломата персональный ликбез по истории России.

