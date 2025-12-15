США в 70-х годах нарушали «три неядерных принципа» Японии
15 декабря 2025 / 12:29
ЕС согласится с изменением границ Украины - эксперт
12 декабря 2025 / 21:32
Политический аналитик Шипилин: европейским глобалистам объяснили, что трампизм – это надолго
12 декабря 2025 / 13:22
Экономика
В суд поступило исковое заявление ЦБ к Euroclear на 18,1 трлн рублей
15 декабря 2025 / 10:41
© Ксения Матвейшина/ ТАСС
В Арбитражный суд города Москвы поступил иск Банка России к Euroclear на 18,1 трлн рублей. Об этом со ссылкой на пресс-службу суда сообщает ТАСС.
"12 декабря 2025 года в Арбитражный суд города Москвы поступило исковое заявление от Центрального банка РФ к Euroclear Bank S.A./N.V. (Евроклир Банк С.А./Н.В.). Сумма исковых требований - 18 172 971 903 836 руб.", - говорится в сообщении.
Евросоюз и страны G7 заблокировали порядка €300 млрд российских активов. €185 млрд хранятся в бельгийском депозитарии Euroclear. Еврокомиссия добивается решения стран сообщества об экспроприации активов РФ под прикрытием схемы "репарационного кредита", чтобы использовать эти деньги для финансирования Украины в 2026-2027 годах.