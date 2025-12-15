Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
15 декабря 2025 / 12:53
КОТИРОВКИ
USD
15/12
79.7296
EUR
15/12
93.5626
Новости часа
США в 70-х годах нарушали «три неядерных принципа» Японии Сийярто заявил, что лидеры ЕС хотят вовлечь всю Европу в войну с РФ
Москва
15 декабря 2025 / 12:53
Котировки
USD
15/12
79.7296
0.0000
EUR
15/12
93.5626
0.0000
США в 70-х годах нарушали «три неядерных принципа» Японии
США в 70-х годах нарушали «три неядерных принципа» Японии
15 декабря 2025 / 12:29
ЕС согласится с изменением границ Украины - эксперт
ЕС согласится с изменением границ Украины - эксперт
12 декабря 2025 / 21:32
Политический аналитик Шипилин: европейским глобалистам объяснили, что трампизм – это надолго
Политический аналитик Шипилин: европейским глобалистам объяснили, что трампизм – это надолго
12 декабря 2025 / 13:22
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Политика / Русский мир / Политика и религия
Политика
Сийярто заявил, что лидеры ЕС хотят вовлечь всю Европу в войну с РФ
15 декабря 2025 / 10:59
Сийярто заявил, что лидеры ЕС хотят вовлечь всю Европу в войну с РФ
© AP Photo/Дарко Войинович/ТАСС

Лидеры Европейского союза вновь пытаются сорвать переговоры по урегулированию конфликта на Украине и нацелены втянуть всю Европу в войну с Россией. Соответствующую точку зрения высказал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, направляясь на встречу глав внешнеполитических ведомств стран сообщества в Брюсселе.

По его мнению, сегодня происходит то же самое, что и после переговоров Москвы и Киева в Стамбуле в 2022 году, и то же самое, что произошло после встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске 15 августа текущего года. "Европейцы, чиновники в Брюсселе, западноевропейские политики намереваются сорвать мирные переговоры. Западноевропейские политики сейчас почти открыто занимаются провокациями и хотят втянуть всю Европу в войну с Россией", - приводит слова министра телеканал М1.

Он подчеркнул, что Будапешт планирует "держаться подальше от этого". Сийярто готов к тому, что 15 декабря на заседании Совета ЕС по иностранных делам в Брюсселе его "будут постоянно провоцировать, чтобы каким-то образом втянуть венгров в войну". "Мы, безусловно, этого не допустим", - заключил глава венгерского МИД. 

США в 70-х годах нарушали «три неядерных принципа» Японии
США в 70-х годах нарушали «три неядерных принципа» Японии
ЕС согласится с изменением границ Украины - эксперт
ЕС согласится с изменением границ Украины - эксперт
Политический аналитик Шипилин: европейским глобалистам объяснили, что трампизм – это надолго
Политический аналитик Шипилин: европейским глобалистам объяснили, что трампизм – это надолго
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
10:59
Сийярто заявил, что лидеры ЕС хотят вовлечь всю Европу в войну с РФ
10:41
В суд поступило исковое заявление ЦБ к Euroclear на 18,1 трлн рублей
10:22
Каллас признала, что вступление Украины в НАТО больше не обсуждается
21:17
Дмитриев сравнил противостоящего евробюрократам Орбана с Джоном Сноу
20:59
Трамп: лидеры Таиланда и Камбоджи согласились остановить боевые действия
20:45
Президент России завершил двухдневный визит в Туркмению
20:30
ЕС принял решение о бессрочном блокировании суверенных активов РФ
20:15
ВЦИОМ: уровень доверия российских граждан Путину составляет более 80%
19:59
Кремль против перемирия для проведения на Украине референдума
19:45
"Автоваз" объявил об отзыве 33 450 Lada Granta
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения