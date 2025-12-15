Лидеры Европейского союза вновь пытаются сорвать переговоры по урегулированию конфликта на Украине и нацелены втянуть всю Европу в войну с Россией. Соответствующую точку зрения высказал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, направляясь на встречу глав внешнеполитических ведомств стран сообщества в Брюсселе.

По его мнению, сегодня происходит то же самое, что и после переговоров Москвы и Киева в Стамбуле в 2022 году, и то же самое, что произошло после встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске 15 августа текущего года. "Европейцы, чиновники в Брюсселе, западноевропейские политики намереваются сорвать мирные переговоры. Западноевропейские политики сейчас почти открыто занимаются провокациями и хотят втянуть всю Европу в войну с Россией", - приводит слова министра телеканал М1.

Он подчеркнул, что Будапешт планирует "держаться подальше от этого". Сийярто готов к тому, что 15 декабря на заседании Совета ЕС по иностранных делам в Брюсселе его "будут постоянно провоцировать, чтобы каким-то образом втянуть венгров в войну". "Мы, безусловно, этого не допустим", - заключил глава венгерского МИД.