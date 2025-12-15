Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Стрельбу в Сиднее устроили отец и сын
15 декабря 2025 / 11:19
Стрельбу в Сиднее устроили отец и сын
Злоумышленниками, устроившими в Сиднее теракт, жертвами которого страли 15 человек, еще 40 получили ранения, оказались отец и сын. Об этом информировал комиссар полиции штата Новый Южный Уэльс Мал Лэньон в ходе пресс-конференции.

Согласно материалам следствия, напавшими на людей на пляже Бондай были двое жителей района Бонниригг, расположенного на юго-западе Сиднея. Уточняется, что "24-летний мужчина был тяжело ранен во время задержания, а его 50-летний отец убит".

"Нет никаких признаков" того, что кто-либо из участвовавших в нападении планировал вчерашнее событие", - указал Лэньон, добавив, что один из нападавших "законно владел огнестрельным оружием около 10 лет". 

Преступники открыли огонь по людям в районе расположенного в Сиднее пляжа Бондай вечером 14 декабря во время мероприятия, посвященного еврейскому празднику Ханука. По данным полиции, в момент ЧП на месте присутствовали более тысячи человек, большинство из них - семьи с детьми. 

