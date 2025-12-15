Юрий Веселов, военный обозреватель

На полях ежегодного Международного форума в Дохе (Катар) 7 декабря прошли переговоры министров иностранных дел Турции Хакана Фидана и России Сергея Лаврова по инициативе турецкой стороны. Основной темой обсуждения было обострение ситуации в бассейне Черного моря в связи с нападениями на гражданские суда в экономической зоне Турции.

10 декабря три украинских безэкипажных катера (БЭК) атаковали танкер «Дашан», шедший под флагом Гамбии. Судно причислено к «теневому российскому флоту» и находится под санкциями.

Уже известно, что ударные катера выдвинулись со стороны Одесской области минувшей ночью, обошли Крымский полуостров и проникли в восточную часть Черного моря. Следует обратить внимание на то, что во время нападения на танкер в западной части моря находился самолет-разведчик RC-135W, который после атаки дронов оказался в районе бедствия танкера напротив Судака.

Таким образом, это четвертое вооруженное нападение украинских БЭК на гражданские суда за последние две недели. 28 ноября атакован танкер «Kairos», следовавший из Египта в Новороссийск. Затем дважды совершено нападение на танкер «Virat». Оба танкера шли под флагом Гамбии. 2 декабря совершено нападение дронов на судно «Midvolga 2» с подсолнечным маслом для Грузии. Все атаки происходили недалеко от берегов Турции на маршрутах интенсивного транспортного сообщения, создавая угрозу морского судоходства в зоне ответственности этой страны.

Турецкое руководство еще ранее отреагировало на данные факты и направило по дипломатическим каналам в Киев ноту протеста с предупреждением о недопустимости подобных провокационных действий. Примечательно, что нацистский режим открыто признался в причастности к нападениям и проигнорировал дать ответ турецкой стороне. Это по правилам дипломатической практики следует рассматривать как то, что Киев будет продолжать вооруженные нападения на гражданские суда в Черном море.

В 2022 году ВМС Украины поставили минные заграждения у берегов Одессы, разместив несколько сотен морских донных боеприпасов устаревших образцов. Впоследствии часть мин под воздействием штормов срывалась с цепей и дрейфовала в акватории моря. Отмечен случай подрыва такой мины у берегов Турции, а также взрывов на берегу Одессы.

Командования российского Черноморского флота и ВМС Турции выделяло боевые корабли для выявления и уничтожения блуждающих мин на маршрутах следования гражданских судов в восточной части Черного моря. Однако сейчас возникла новая проблема для гражданского судоходства, ответственность за которую несет Украина.

Результаты руководителей российского и турецкого внешнеполитических ведомств не известны. По сообщению ТАСС, Сергей Лавров заявил, что Москва даст «достойный ответ киевскому режиму» на его провокационные действия. О реакции турецкой стороны в практическом плане также не сообщается.

Вместе с тем Реджеп Тайип Эрдоган, пожалуй, впервые получил увесистую оплеуху от своего «стратегического партнера». Киевский демарш в ответ на турецкую ноту стал благодарностью за отказ Турции признать Крым исконно российской территорией, за поставки Украине беспилотных летательных аппаратов, различной бронетехники, минометов, артиллерийских систем и боеприпасов к ним, за инициированную Анкарой «зерновую сделку».

Как вывод из выше изложенного, можно утверждать, что нападения нацистов на суда так называемого «теневого флота» России будут продолжаться. Обеспечить безопасность гражданского судоходства с участием кораблей Черноморского флота и даже во взаимодействии с ВМС Турции невозможно. Периодическое нанесение ракетных ударов по разведанным местам базирования безэкипажных катеров в Одесской области частично снижает активность нападений, но полностью не решает проблемы.

Кардинальным решением станет освобождение от украинских нацистов Одесской и Николаевской областей, что приведет к падению преступного режима в Киеве.