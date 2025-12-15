Спецназ США взялся за рынок нефти

Александр Пасечник, руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности; доцент Финансового университета при Правительстве РФ

Ситуация непосредственно вокруг Венесуэлы становится все более напряженной. США провели операцию по захвату нефтяного танкера Skipper у побережья Венесуэлы. Skipper входит в состав «теневого» флота, перевозящего венесуэльскую нефть вопреки наложенным американцами в 2019 году санкциям. Действия Вашингтона, который с начала осени проводит спорные с международно-правовой точки зрения атаки на суда предполагаемых наркоторговцев у берегов Венесуэлы, еще больше взвинчивают эскалацию в регионе. Каракас назвал действия американцев «актом международного пиратства» и частью «преднамеренного плана по разграблению наших энергетических ресурсов».

Заявление о захвате «очень большого» нефтяного танкера у побережья Венесуэлы Дональд Трамп сделал вечером 10 декабря. «Как вы, наверное, знаете, мы только что захватили танкер у побережья Венесуэлы, большой танкер, очень большой, крупнейший из когда-либо захваченных»,— сказал Трамп журналистам на брифинге в Белом доме. Но не стал вдаваться в детали, сославшись лишь на то, что у США были на это «веские причины».

Действия США усиливают давление на лидера Боливарианской республики Николаса Мадуро, которого Вашингтон обвиняет в организации наркотрафика. Ранее Пентагон провел более 20 ударов по предполагаемым кораблям наркоторговцев в водах у берегов Венесуэлы и Колумбии, в результате чего было убито более 80 подозреваемых.

Сам Трамп неоднократно намекал на возможность ударов по суше и заявлял, что «дни Мадуро сочтены». Теперь он «вербально» расширил географию потенциальных ударов, указав, что атакам могут быть подвергнуты и другие латиноамериканские страны, где, по его мнению, концентрация наркокартелей.

Более того, захват Skipper, судя по риторике Белого дома — не последний подобный инцидент, и здесь ожидаемо продолжение. Американские военные намерены перехватить еще несколько танкеров из Венесуэлы в целях усиления давления на политический режим страны, а также сокращения экспорта венесуэльской нефти. Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники, корабли для захвата уже определены, а Минфин США 11 декабря ввел санкции против шести судоходных компаний-поставщиков нефти.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт косвенно подтвердила намерения американских властей, заявив, что США не будут оставаться в стороне и наблюдать за продажами партий нефти из Каракаса на «черном рынке», доходы от сделок с которой «подпитывают наркотеррор преступных режимов».

Еще в октябре Вашингтон объявил о передислокации своего головного авианосца Gerald R. Ford в Карибское море для усиления действующей там военно-морской эскадры. 16 ноября авианосец прибыл к назначенному месту; и глава Пентагона Пит Хегсет объявил о начале операции «Южное копье». Президент США 30 ноября распорядился о закрытии воздушного пространства страны. Если сценарий полноценного военного конфликта между США и Венесуэлой будет реализован, то баррель прореагирует резким ростом. Рынок пока не сильно верит в такую перспективу.

За вторую неделю декабря «бочка» Brent несмотря на воинственные заявления Трампа, потеряла около $3. В торговую сессию 12 декабря февральские фьючерсы на Brent в моменте отступали на лондонской бирже ICE Futures ниже рубежа $61 за баррель.

«Быки» же не смогли найти опору в новости о расширение плана США по захвату танкеров с нефтью из Венесуэлы. Не помогает даже смена курса альянса ОПЕК+, который принял решение 30 ноября о том, что с января по март воздержится от наращивания предложения. При этом фактическая добыча нефти в рамках ОПЕК+ снизилась в ноябре на 38 тысяч баррелей в сутки (б/с) до 36,17 млн б/с, следует из оценок BloombergNEF, основанных на данных Минэнерго США, МЭА, ОПЕК и ценового агентства Argus.

Впереди нефть не ждет перелом. С позиций экспортеров есть риски дальнейшего снижения цены «бочки», по крайней мере, в 2026 году. Причина — серьезное затоваривание ниши. Так, по мнению одного из крупнейших в мире сырьевых трейдеров, компании Trafigura, взрывной рост предложения будет сопровождаться охлаждением спроса. Поэтому в грядущем году нефтяной рынок столкнется с «супер-профицитом», поскольку резкий рост предложения совпадет с ослаблением мировой экономики. Саад Рахим, главный экономист компании Trafigura, 9 декабря пояснил, что новые буровые проекты и замедление роста спроса в следующем году, вероятно, окажут дальнейшее давление на и без того низкие цены на нефть в следующем году.

11 декабря Международное энергетическое агентство (МЭА) впервые с мая снизило свой прогноз относительно глобального избытка предложения нефти в следующем году, указав на перспективы более высокого спроса в связи с укреплением мировой экономики и сокращением предложения со стороны стран, находящихся под санкциями.

Согласно данным отчета МЭА, мировое предложение нефти превысит спрос на 3,84 млн б/с, что ниже прогнозируемого в ноябре избытка в 4,09 млн б/с. Такой избыток нефти по-прежнему равен почти 4% мирового спроса.

Ныне, пожалуй, только лишь геополитика способна поддержать котировки. Сейчас главная интрига — начнет ли все-таки Трамп военную операцию против Венесуэлы и некоторых других государств Латинской Америки (скажем, Колумбии), где, по его мнению, концентрируются производство наркотиков.