Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
15 декабря 2025 / 14:21
КОТИРОВКИ
USD
15/12
79.7296
EUR
15/12
93.5626
Новости часа
Стали известны возможные размеры новой семейной выплаты в России Гросси полагает, что в ООН забыли цель создания организации
Москва
15 декабря 2025 / 14:21
Котировки
USD
15/12
79.7296
0.0000
EUR
15/12
93.5626
0.0000
США в 70-х годах нарушали «три неядерных принципа» Японии
США в 70-х годах нарушали «три неядерных принципа» Японии
15 декабря 2025 / 12:29
ЕС согласится с изменением границ Украины - эксперт
ЕС согласится с изменением границ Украины - эксперт
12 декабря 2025 / 21:32
Политический аналитик Шипилин: европейским глобалистам объяснили, что трампизм – это надолго
Политический аналитик Шипилин: европейским глобалистам объяснили, что трампизм – это надолго
12 декабря 2025 / 13:22
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Экономика / Энергетический диалог / Атака на Венесуэлу
Экономика
Спецназ США взялся за рынок нефти
Захвачен танкер с венесуэльской нефтью
15 декабря 2025 / 13:23
Спецназ США взялся за рынок нефти

Александр Пасечник, руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности; доцент Финансового университета при Правительстве РФ

Ситуация непосредственно вокруг Венесуэлы становится все более напряженной. США провели операцию по захвату нефтяного танкера Skipper у побережья Венесуэлы. Skipper входит в состав «теневого» флота, перевозящего венесуэльскую нефть вопреки наложенным американцами в 2019 году санкциям. Действия Вашингтона, который с начала осени проводит спорные с международно-правовой точки зрения атаки на суда предполагаемых наркоторговцев у берегов Венесуэлы, еще больше взвинчивают эскалацию в регионе. Каракас назвал действия американцев «актом международного пиратства» и частью «преднамеренного плана по разграблению наших энергетических ресурсов».

Заявление о захвате «очень большого» нефтяного танкера у побережья Венесуэлы Дональд Трамп сделал вечером 10 декабря. «Как вы, наверное, знаете, мы только что захватили танкер у побережья Венесуэлы, большой танкер, очень большой, крупнейший из когда-либо захваченных»,— сказал Трамп журналистам на брифинге в Белом доме. Но не стал вдаваться в детали, сославшись лишь на то, что у США были на это «веские причины».

Действия США усиливают давление на лидера Боливарианской республики Николаса Мадуро, которого Вашингтон обвиняет в организации наркотрафика. Ранее Пентагон провел более 20 ударов по предполагаемым кораблям наркоторговцев в водах у берегов Венесуэлы и Колумбии, в результате чего было убито более 80 подозреваемых.

Сам Трамп неоднократно намекал на возможность ударов по суше и заявлял, что «дни Мадуро сочтены». Теперь он «вербально» расширил географию потенциальных ударов, указав, что  атакам могут быть подвергнуты и другие латиноамериканские страны, где, по его мнению, концентрация наркокартелей.

Более того, захват Skipper, судя по риторике Белого дома — не последний подобный инцидент, и здесь ожидаемо продолжение. Американские военные намерены перехватить еще несколько танкеров из Венесуэлы в целях усиления давления на политический режим страны, а также сокращения экспорта венесуэльской нефти. Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники, корабли для захвата уже определены, а Минфин США 11 декабря ввел санкции против шести судоходных компаний-поставщиков нефти.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт косвенно подтвердила намерения американских властей, заявив, что США не будут оставаться в стороне и наблюдать за продажами партий нефти из Каракаса на «черном рынке», доходы от сделок с которой «подпитывают наркотеррор преступных режимов».

Еще в октябре Вашингтон объявил о передислокации своего головного авианосца Gerald R. Ford в Карибское море для усиления действующей там военно-морской эскадры. 16 ноября авианосец прибыл к назначенному месту; и глава Пентагона Пит Хегсет объявил о начале операции «Южное копье». Президент США 30 ноября распорядился о закрытии воздушного пространства страны. Если сценарий полноценного военного конфликта между США и Венесуэлой будет реализован, то баррель прореагирует резким ростом. Рынок пока не сильно верит в такую перспективу.

За вторую неделю декабря «бочка» Brent несмотря на воинственные заявления Трампа, потеряла около $3. В торговую сессию 12 декабря февральские фьючерсы на Brent в моменте отступали на лондонской бирже ICE Futures ниже рубежа $61 за баррель.

«Быки» же не смогли найти опору в новости о расширение плана США по захвату танкеров с нефтью из Венесуэлы. Не помогает даже смена курса альянса ОПЕК+, который принял решение 30 ноября о том, что с января по март воздержится от наращивания предложения. При этом фактическая добыча нефти в рамках ОПЕК+ снизилась в ноябре на 38 тысяч баррелей в сутки (б/с) до 36,17 млн б/с, следует из оценок BloombergNEF, основанных на данных Минэнерго США, МЭА, ОПЕК и ценового агентства Argus.

Впереди нефть не ждет перелом. С позиций экспортеров есть риски дальнейшего снижения цены «бочки», по крайней мере, в 2026 году. Причина — серьезное затоваривание ниши. Так, по мнению одного из крупнейших в мире сырьевых трейдеров, компании Trafigura, взрывной рост предложения будет сопровождаться охлаждением спроса. Поэтому в грядущем году нефтяной рынок столкнется с «супер-профицитом», поскольку резкий рост предложения совпадет с ослаблением мировой экономики. Саад Рахим, главный экономист компании Trafigura, 9 декабря пояснил, что новые буровые проекты и замедление роста спроса в следующем году, вероятно, окажут дальнейшее давление на и без того низкие цены на нефть в следующем году.

11 декабря Международное энергетическое агентство (МЭА) впервые с мая снизило свой прогноз относительно глобального избытка предложения нефти в следующем году, указав на перспективы более высокого спроса в связи с укреплением мировой экономики и сокращением предложения со стороны стран, находящихся под санкциями.

Согласно данным отчета МЭА, мировое предложение нефти превысит спрос на 3,84 млн б/с, что ниже прогнозируемого в ноябре избытка в 4,09 млн б/с. Такой избыток нефти по-прежнему равен почти 4% мирового спроса.

Ныне, пожалуй, только лишь геополитика способна поддержать котировки. Сейчас главная интрига — начнет ли все-таки Трамп военную операцию против Венесуэлы и некоторых других государств Латинской Америки (скажем, Колумбии), где, по его мнению, концентрируются производство наркотиков.  

США в 70-х годах нарушали «три неядерных принципа» Японии
США в 70-х годах нарушали «три неядерных принципа» Японии
ЕС согласится с изменением границ Украины - эксперт
ЕС согласится с изменением границ Украины - эксперт
Политический аналитик Шипилин: европейским глобалистам объяснили, что трампизм – это надолго
Политический аналитик Шипилин: европейским глобалистам объяснили, что трампизм – это надолго
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
12:59
Стали известны возможные размеры новой семейной выплаты в России
12:44
Гросси полагает, что в ООН забыли цель создания организации
12:30
Композитор Левон Оганезов умер в возрасте 84 лет
12:16
Кадыров заявил об усталости от власти
11:59
Российский рынок акций снижается на открытии основной торговой сессии
11:38
Консерватор Каст одержал победу на президентских выборах в Чили
11:19
Стрельбу в Сиднее устроили отец и сын
10:59
Сийярто заявил, что лидеры ЕС хотят вовлечь всю Европу в войну с РФ
10:41
В суд поступило исковое заявление ЦБ к Euroclear на 18,1 трлн рублей
10:22
Каллас признала, что вступление Украины в НАТО больше не обсуждается
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения