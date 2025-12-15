Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
15 декабря 2025 / 14:21
КОТИРОВКИ
USD
15/12
79.7296
EUR
15/12
93.5626
Новости часа
Стали известны возможные размеры новой семейной выплаты в России Гросси полагает, что в ООН забыли цель создания организации
Москва
15 декабря 2025 / 14:21
Котировки
USD
15/12
79.7296
0.0000
EUR
15/12
93.5626
0.0000
США в 70-х годах нарушали «три неядерных принципа» Японии
США в 70-х годах нарушали «три неядерных принципа» Японии
15 декабря 2025 / 12:29
ЕС согласится с изменением границ Украины - эксперт
ЕС согласится с изменением границ Украины - эксперт
12 декабря 2025 / 21:32
Политический аналитик Шипилин: европейским глобалистам объяснили, что трампизм – это надолго
Политический аналитик Шипилин: европейским глобалистам объяснили, что трампизм – это надолго
12 декабря 2025 / 13:22
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Политика / Многополярный мир / Политика и религия
Политика
Консерватор Каст одержал победу на президентских выборах в Чили
15 декабря 2025 / 11:38
Консерватор Каст одержал победу на президентских выборах в Чили
© Elvis Gonzalez - Pool/ Getty Images/ТАСС

Второй тур выборов президента Чили выиграл оппозиционный консервативный политик Хосе Антонио Каст. Соответствующие данные обнародовала избирательная служба страны по итогам подсчета голосов с 83,43% участков.

Каст заручился поддержкой 58,61% избирателей. За его соперницу Жанетт Хару от правящей левоцентристской коалиции "Единство для Чили" проголосовали 41,39% сограждан. Она уже поздравила Каста с победой.

Каст выступает за сокращение государственного вмешательства в экономику и ужесточение мер по борьбе с преступностью и нелегальной миграцией. Он намерен снизить налоговую ставку на прибыль корпораций, ограничить госрасходы и возвести заграждения на границе с Боливией.

Каст подверг критике решения действующего президента Чили Габриэля Борича посетить по приглашению президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы июльский саммит БРИКС, который прошел в Рио-де-Жанейро. Он также выражал одобрение по поводу идеи военной операции США в Венесуэле.

Вместе с тем Каст является противником эвтаназии, абортов, разводов и однополых браков. Он станет первым крайне консервативным политиком на посту президента Чили со времен военного режима генерала Аугусто Пиночета. Отец политика служил в вермахте и бежал в Чили в 1950 году.

Избранный президент вступит в должность 11 марта 2026 года на четырехлетний срок. 

США в 70-х годах нарушали «три неядерных принципа» Японии
США в 70-х годах нарушали «три неядерных принципа» Японии
ЕС согласится с изменением границ Украины - эксперт
ЕС согласится с изменением границ Украины - эксперт
Политический аналитик Шипилин: европейским глобалистам объяснили, что трампизм – это надолго
Политический аналитик Шипилин: европейским глобалистам объяснили, что трампизм – это надолго
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
12:59
Стали известны возможные размеры новой семейной выплаты в России
12:44
Гросси полагает, что в ООН забыли цель создания организации
12:30
Композитор Левон Оганезов умер в возрасте 84 лет
12:16
Кадыров заявил об усталости от власти
11:59
Российский рынок акций снижается на открытии основной торговой сессии
11:38
Консерватор Каст одержал победу на президентских выборах в Чили
11:19
Стрельбу в Сиднее устроили отец и сын
10:59
Сийярто заявил, что лидеры ЕС хотят вовлечь всю Европу в войну с РФ
10:41
В суд поступило исковое заявление ЦБ к Euroclear на 18,1 трлн рублей
10:22
Каллас признала, что вступление Украины в НАТО больше не обсуждается
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения