Консерватор Каст одержал победу на президентских выборах в Чили

Второй тур выборов президента Чили выиграл оппозиционный консервативный политик Хосе Антонио Каст. Соответствующие данные обнародовала избирательная служба страны по итогам подсчета голосов с 83,43% участков.

Каст заручился поддержкой 58,61% избирателей. За его соперницу Жанетт Хару от правящей левоцентристской коалиции "Единство для Чили" проголосовали 41,39% сограждан. Она уже поздравила Каста с победой.

Каст выступает за сокращение государственного вмешательства в экономику и ужесточение мер по борьбе с преступностью и нелегальной миграцией. Он намерен снизить налоговую ставку на прибыль корпораций, ограничить госрасходы и возвести заграждения на границе с Боливией.

Каст подверг критике решения действующего президента Чили Габриэля Борича посетить по приглашению президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы июльский саммит БРИКС, который прошел в Рио-де-Жанейро. Он также выражал одобрение по поводу идеи военной операции США в Венесуэле.

Вместе с тем Каст является противником эвтаназии, абортов, разводов и однополых браков. Он станет первым крайне консервативным политиком на посту президента Чили со времен военного режима генерала Аугусто Пиночета. Отец политика служил в вермахте и бежал в Чили в 1950 году.

Избранный президент вступит в должность 11 марта 2026 года на четырехлетний срок.