Российский рынок акций снижается на открытии основной торговой сессии

Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии 15 декабря отметился снижением ключевых индексов. Курс юаня также снижается.

По состоянию на 10:00 мск, индексы Московской биржи и РТС опускались на 0,16% и торговались на уровне 2 735,08 и 1 080,66 пункта соответственно. Курс юаня снижался на 0,4 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и находился на отметке в 11,2355 рубля.

К 10:15 мск индекс Мосбиржи ускорил снижение до 2 727,85 пункта (-0,42%), индекс РТС составлял 1 077,81 пункта (-0,42%). Вместе с тем курс китайской валюты ускорил падение до 11,1915 рубля (-4,8 копейки).