Экономика
Российский рынок акций снижается на открытии основной торговой сессии
15 декабря 2025 / 11:59
Российский рынок акций снижается на открытии основной торговой сессии
© Михаил Терещенко/ ТАСС

Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии 15 декабря отметился снижением ключевых индексов. Курс юаня также снижается.

По состоянию на 10:00 мск, индексы Московской биржи и РТС опускались на 0,16% и торговались на уровне 2 735,08 и 1 080,66 пункта соответственно. Курс юаня снижался на 0,4 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и находился на отметке в 11,2355 рубля.

К 10:15 мск индекс Мосбиржи ускорил снижение до 2 727,85 пункта (-0,42%), индекс РТС составлял 1 077,81 пункта (-0,42%). Вместе с тем курс китайской валюты ускорил падение до 11,1915 рубля (-4,8 копейки).

