Политика
Кадыров заявил об усталости от власти
15 декабря 2025 / 12:16
© Артем Геодакян/ ТАСС
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров во время прямой линии заявил об усталости от власти.
Он отметил, что "сыт по горло властью и служением народу". По словам руководителя региона, новые люди могли бы привнести идеи и улучшить ситуацию.
Вместе с тем Кадыров ранее заявлял о готовности участвовать в выборах в 2026 году, если президент РФ Владимир Путин предложит ему, а люди поддержат инициативу.