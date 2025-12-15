Кадыров заявил об усталости от власти

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров во время прямой линии заявил об усталости от власти.

Он отметил, что "сыт по горло властью и служением народу". По словам руководителя региона, новые люди могли бы привнести идеи и улучшить ситуацию.

Вместе с тем Кадыров ранее заявлял о готовности участвовать в выборах в 2026 году, если президент РФ Владимир Путин предложит ему, а люди поддержат инициативу.