Стали известны возможные размеры новой семейной выплаты в России Гросси полагает, что в ООН забыли цель создания организации
США в 70-х годах нарушали «три неядерных принципа» Японии
15 декабря 2025 / 12:29
ЕС согласится с изменением границ Украины - эксперт
12 декабря 2025 / 21:32
Политический аналитик Шипилин: европейским глобалистам объяснили, что трампизм – это надолго
12 декабря 2025 / 13:22
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Политика
Кадыров заявил об усталости от власти
15 декабря 2025 / 12:16
Кадыров заявил об усталости от власти
© Артем Геодакян/ ТАСС

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров во время прямой линии заявил об усталости от власти.

Он отметил, что "сыт по горло властью и служением народу". По словам руководителя региона, новые люди могли бы привнести идеи и улучшить ситуацию.

Вместе с тем Кадыров ранее заявлял о готовности участвовать в выборах в 2026 году, если президент РФ Владимир Путин предложит ему, а люди поддержат инициативу.

