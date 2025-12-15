Композитор Левон Оганезов умер в возрасте 84 лет

США в 70-х годах нарушали «три неядерных принципа» Японии
15 декабря 2025 / 12:30
15 декабря 2025 / 12:30
© Михаил Фомичев/ ТАСС
Народный артист России композитор Левон Оганезов скончался 13 декабря на 85-м году жизни. Об этом сообщил его племянник, советский и российский поэт Карен Кавалерян в беседе с ТАСС.
"Левон Саркисович ушел из жизни", - сказал он, добавив, что смерть наступила в результате продолжительной болезни.
Левон Оганезов родился в Москве 25 декабря 1940 года. Выпускник Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского. Был ведущим программ "Суета вокруг рояля", "Белый попугай", "Жизнь прекрасна" и других. Последние годы жил в Нью-Йорке.