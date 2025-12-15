Гросси полагает, что в ООН забыли цель создания организации

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, которого Аргентина выдвинула на пост генсека ООН, дал негативную оценку работе организации.

Он считает, что ООН забыла, для чего была создана. "Она была создана, чтобы предотвратить войны, чтобы был мир. Если проанализировать очаги войн на карте - Судан, Руанда и Демократическая Республика Конго, Таиланд и Камбоджа, Сахель, Азербайджан и Армения в свое время, Газа - общим знаменателем является отсутствие ООН", - сказал Гросси в интервью испанской газете El País. В этой связи он высказал мнение, что ООН "функционирует плохо".

На вопрос о том, не пора ли избрать женщину генсеком ООН, глава МАГАТЭ ответил: "Кого-то следует выбирать за его взгляды, а не потому, что после 80 лет пребывания мужчин на этом посту пришло время для женщины". Вместе с тем он отметил, что многие его критиковали за разговор с президентом РФ Владимиром Путиным после начала конфликта на Украине.