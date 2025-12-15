Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
15 декабря 2025 / 14:21
КОТИРОВКИ
USD
15/12
79.7296
EUR
15/12
93.5626
Новости часа
Стали известны возможные размеры новой семейной выплаты в России Гросси полагает, что в ООН забыли цель создания организации
Москва
15 декабря 2025 / 14:21
Котировки
USD
15/12
79.7296
0.0000
EUR
15/12
93.5626
0.0000
США в 70-х годах нарушали «три неядерных принципа» Японии
США в 70-х годах нарушали «три неядерных принципа» Японии
15 декабря 2025 / 12:29
ЕС согласится с изменением границ Украины - эксперт
ЕС согласится с изменением границ Украины - эксперт
12 декабря 2025 / 21:32
Политический аналитик Шипилин: европейским глобалистам объяснили, что трампизм – это надолго
Политический аналитик Шипилин: европейским глобалистам объяснили, что трампизм – это надолго
12 декабря 2025 / 13:22
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Политика / Многополярный мир / Многополярный мир
Политика
Гросси полагает, что в ООН забыли цель создания организации
15 декабря 2025 / 12:44
Гросси полагает, что в ООН забыли цель создания организации
© AP Photo/ Eugene Hoshiko/ТАСС

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, которого Аргентина выдвинула на пост генсека ООН, дал негативную оценку работе организации.

Он считает, что ООН забыла, для чего была создана. "Она была создана, чтобы предотвратить войны, чтобы был мир. Если проанализировать очаги войн на карте - Судан, Руанда и Демократическая Республика Конго, Таиланд и Камбоджа, Сахель, Азербайджан и Армения в свое время, Газа - общим знаменателем является отсутствие ООН", - сказал Гросси в интервью испанской газете El País. В этой связи он высказал мнение, что ООН "функционирует плохо".

На вопрос о том, не пора ли избрать женщину генсеком ООН, глава МАГАТЭ ответил: "Кого-то следует выбирать за его взгляды, а не потому, что после 80 лет пребывания мужчин на этом посту пришло время для женщины". Вместе с тем он отметил, что многие его критиковали за разговор с президентом РФ Владимиром Путиным после начала конфликта на Украине.

США в 70-х годах нарушали «три неядерных принципа» Японии
США в 70-х годах нарушали «три неядерных принципа» Японии
ЕС согласится с изменением границ Украины - эксперт
ЕС согласится с изменением границ Украины - эксперт
Политический аналитик Шипилин: европейским глобалистам объяснили, что трампизм – это надолго
Политический аналитик Шипилин: европейским глобалистам объяснили, что трампизм – это надолго
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
12:59
Стали известны возможные размеры новой семейной выплаты в России
12:44
Гросси полагает, что в ООН забыли цель создания организации
12:30
Композитор Левон Оганезов умер в возрасте 84 лет
12:16
Кадыров заявил об усталости от власти
11:59
Российский рынок акций снижается на открытии основной торговой сессии
11:38
Консерватор Каст одержал победу на президентских выборах в Чили
11:19
Стрельбу в Сиднее устроили отец и сын
10:59
Сийярто заявил, что лидеры ЕС хотят вовлечь всю Европу в войну с РФ
10:41
В суд поступило исковое заявление ЦБ к Euroclear на 18,1 трлн рублей
10:22
Каллас признала, что вступление Украины в НАТО больше не обсуждается
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения