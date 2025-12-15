Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
15 декабря 2025 / 15:52
КОТИРОВКИ
USD
15/12
79.7296
EUR
15/12
93.5626
Новости часа
Песков заявил, что Путин открыт серьезным решениям по Украине В Пермском крае возбуждено уголовное дело после исчезновения группы туристов
Москва
15 декабря 2025 / 15:52
Котировки
USD
15/12
79.7296
0.0000
EUR
15/12
93.5626
0.0000
США в 70-х годах нарушали «три неядерных принципа» Японии
США в 70-х годах нарушали «три неядерных принципа» Японии
15 декабря 2025 / 12:29
ЕС согласится с изменением границ Украины - эксперт
ЕС согласится с изменением границ Украины - эксперт
12 декабря 2025 / 21:32
Политический аналитик Шипилин: европейским глобалистам объяснили, что трампизм – это надолго
Политический аналитик Шипилин: европейским глобалистам объяснили, что трампизм – это надолго
12 декабря 2025 / 13:22
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
/ Россия / Экономика / Бизнес и финансы / Политика и религия
Экономика
Стали известны возможные размеры новой семейной выплаты в России
15 декабря 2025 / 12:59
Стали известны возможные размеры новой семейной выплаты в России
© Сергей Савостьянов/ ТАСС

Семейная налоговая выплата, которая вводится с 2026 года, в среднем составит 70-100 тыс. рублей в год. Об этом заявила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая ("Единая Россия") в беседе с ТАСС.

"С 2026 года вводят ежегодную семейную выплату. Ее в народе уже назвали 13-й родительской зарплатой", - отметила Буцкая. По ее словам, новая мера поддержки будет положена семьям с двумя и более детьми и среднедушевым доходом не более 1,5 прожиточного минимума в регионе проживания.

"Размер такой выплаты, безусловно, зависит от зарплаты, так как это будет возврат части уплаченных налогов. Сумма будет достаточно большой, поскольку она будет приходить не каждый месяц частями, а один раз в году. Мы рассчитывали, что она может быть плюс-минус 70-100 тыс. рублей. У кого-то даже больше", - указала депутат.

Она уточнила, что на семейную налоговую выплату смогут претендовать порядка 4 млн семей, в которых воспитываются 11 млн детей. Это больше, чем количество семей, получающих единое пособие на детей, так как среди условий единого пособия - средний доход на человека в семье не более одного регионального прожиточного минимума, а не полутора, как в случае с налоговым возвратом.

Согласно закону, получить семейную налоговую выплату смогут родители двоих и более детей, если среднедушевой доход в семье меньше полутора региональных прожиточных минимумов, имущество соответствует установленным критериям и у потенциального получателя нет долгов по алиментам. Подать заявление на такую выплату можно будет с 1 июня по 1 октября 2026 года. В бюджете на эти цели заложено 119 млрд рублей.

США в 70-х годах нарушали «три неядерных принципа» Японии
США в 70-х годах нарушали «три неядерных принципа» Японии
ЕС согласится с изменением границ Украины - эксперт
ЕС согласится с изменением границ Украины - эксперт
Политический аналитик Шипилин: европейским глобалистам объяснили, что трампизм – это надолго
Политический аналитик Шипилин: европейским глобалистам объяснили, что трампизм – это надолго
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
14:45
Песков заявил, что Путин открыт серьезным решениям по Украине
14:33
В Пермском крае возбуждено уголовное дело после исчезновения группы туристов
14:16
Навроцкий: только Россия, Украина и США могут обсуждать территориальные уступки
13:59
NBC: режиссер Райнер и его жена обнаружены мертвыми в их доме
13:29
В Петербурге девятиклассник нанес ножевое ранение учительнице
13:15
Российские ВС освободили Песчаное в Днепропетровской области
12:59
Стали известны возможные размеры новой семейной выплаты в России
12:44
Гросси полагает, что в ООН забыли цель создания организации
12:30
Композитор Левон Оганезов умер в возрасте 84 лет
12:16
Кадыров заявил об усталости от власти
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения