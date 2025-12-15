Стали известны возможные размеры новой семейной выплаты в России

Семейная налоговая выплата, которая вводится с 2026 года, в среднем составит 70-100 тыс. рублей в год. Об этом заявила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая ("Единая Россия") в беседе с ТАСС.

"С 2026 года вводят ежегодную семейную выплату. Ее в народе уже назвали 13-й родительской зарплатой", - отметила Буцкая. По ее словам, новая мера поддержки будет положена семьям с двумя и более детьми и среднедушевым доходом не более 1,5 прожиточного минимума в регионе проживания.

"Размер такой выплаты, безусловно, зависит от зарплаты, так как это будет возврат части уплаченных налогов. Сумма будет достаточно большой, поскольку она будет приходить не каждый месяц частями, а один раз в году. Мы рассчитывали, что она может быть плюс-минус 70-100 тыс. рублей. У кого-то даже больше", - указала депутат.

Она уточнила, что на семейную налоговую выплату смогут претендовать порядка 4 млн семей, в которых воспитываются 11 млн детей. Это больше, чем количество семей, получающих единое пособие на детей, так как среди условий единого пособия - средний доход на человека в семье не более одного регионального прожиточного минимума, а не полутора, как в случае с налоговым возвратом.

Согласно закону, получить семейную налоговую выплату смогут родители двоих и более детей, если среднедушевой доход в семье меньше полутора региональных прожиточных минимумов, имущество соответствует установленным критериям и у потенциального получателя нет долгов по алиментам. Подать заявление на такую выплату можно будет с 1 июня по 1 октября 2026 года. В бюджете на эти цели заложено 119 млрд рублей.