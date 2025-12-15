США в 70-х годах нарушали «три неядерных принципа» Японии
15 декабря 2025 / 12:29
© Александр Река/ ТАСС
Группировка войск "Восток" освободила населенный пункт Песчаное в Днепропетровской области. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
"Подразделения группировки войск "Восток" в ходе решительных действий освободили поселок Песчаное Днепропетровской области", - указали в российском оборонном ведомстве.