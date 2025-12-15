В Петербурге девятиклассник нанес ножевое ранение учительнице

Ученик девятого класса одной из школ в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга нанес ножевое ранение учительнице. Об этом со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по городу и Ленинградской области сообщает ТАСС.

"В понедельник в 07:09 в полицию Красногвардейского района поступил сигнал, что в одну из школ пришел несовершеннолетний с ножом и ранил 29-летнюю учительницу. Причиной инцидента стало выставление плохой оценки. Учительница была госпитализирована", - сказано в сообщении.

Отмечается, что спустя некоторое время школьник предпринял попытку суицида, но его действия удалось предотвратить сотрудникам полиции. На месте инцидента работают правоохранители.

Согласно данным правоохранительных органов, ученик по договоренности с учительницей пришел к семи утра исправлять контрольную. "Когда учитель отвернулась, он нанес ей удар ножом. После этого подросток ранил себя, в настоящее время он также доставлен в больницу", - указал собеседник агентства, добавив, что других людей в помещении в момент случившегося не было.