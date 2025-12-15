Трамп анонсировал появление в Вашингтоне триумфальной арки

Президент США Дональд Трамп сообщил, что в Вашингтоне будет возведена триумфальная арка, которая "превзойдет все остальные" подобные сооружения в других городах планеты.

"Вашингтон - единственный город большого значения в мире, где нет триумфальной арки. И эта превзойдет все остальные", - отметил американский лидер, выступая на рождественском приеме в Белом доме 14 декабря.

По его словам, планируемое сооружение будет напоминать Триумфальную арку в Париже. "Но, честно говоря, превзойдет его во всех отношениях", - указал глава вашингтонской администрации.

Он уточнил, что триумфальная арка будет располагаться на противоположной от Мемориала Линкольна стороне Арлингтонского моста.

В октябре Трамп заявлял о намерении построить такое сооружение, приурочив его к 250-летию независимости США, и продемонстрировал его модель в миниатюре.