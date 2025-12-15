Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
15 декабря 2025 / 15:52
Новости часа
Песков заявил, что Путин открыт серьезным решениям по Украине В Пермском крае возбуждено уголовное дело после исчезновения группы туристов
Москва
15 декабря 2025 / 15:52
США в 70-х годах нарушали «три неядерных принципа» Японии
15 декабря 2025 / 12:29
ЕС согласится с изменением границ Украины - эксперт
12 декабря 2025 / 21:32
Политический аналитик Шипилин: европейским глобалистам объяснили, что трампизм – это надолго
12 декабря 2025 / 13:22
Трамп анонсировал появление в Вашингтоне триумфальной арки
15 декабря 2025 / 13:46
© AP Photo/ Jacquelyn Martin/ТАСС

Президент США Дональд Трамп сообщил, что в Вашингтоне будет возведена триумфальная арка, которая "превзойдет все остальные" подобные сооружения в других городах планеты.

"Вашингтон - единственный город большого значения в мире, где нет триумфальной арки. И эта превзойдет все остальные", - отметил американский лидер, выступая на рождественском приеме в Белом доме 14 декабря.

По его словам, планируемое сооружение будет напоминать Триумфальную арку в Париже. "Но, честно говоря, превзойдет его во всех отношениях", - указал глава вашингтонской администрации.

Он уточнил, что триумфальная арка будет располагаться на противоположной от Мемориала Линкольна стороне Арлингтонского моста.

В октябре Трамп заявлял о намерении построить такое сооружение, приурочив его к 250-летию независимости США, и продемонстрировал его модель в миниатюре. 

