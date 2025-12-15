NBC: режиссер Райнер и его жена обнаружены мертвыми в их доме

Два тела, обнаруженные в доме американского режиссера Роба Райнера в Лос-Анджелесе (штат Калифорния), принадлежат самому режиссеру и его супруге. Об этом со ссылкой на источники информировал местный филиал телеканала NBC News.

Сообщается, что Райнер и его жена были найдены в своем особняке около 15:30 в воскресенье (02:30 мск 15 декабря) с ножевыми ранениями.

Как утверждает журнал People со ссылкой на источники, Райнер и его жена были убиты собственным сыном Ником.

Райнер снял около трех десятков картин, в том числе "Когда Гарри встретил Салли" (When Harry Met Sally, 1989), "Несколько хороших парней" (A Few Good Men, 1992), "Американский президент" (The American President, 1995), "Пока не сыграл в ящик" (Bucket List, 2007), а также исполнил второстепенную роль в фильме "Волк с Уолл-Стрит" (The Wolf of Wall Street, 2013).