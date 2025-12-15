Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
15 декабря 2025 / 15:53
КОТИРОВКИ
USD
15/12
79.7296
EUR
15/12
93.5626
Новости часа
Песков заявил, что Путин открыт серьезным решениям по Украине В Пермском крае возбуждено уголовное дело после исчезновения группы туристов
Москва
15 декабря 2025 / 15:53
Котировки
USD
15/12
79.7296
0.0000
EUR
15/12
93.5626
0.0000
США в 70-х годах нарушали «три неядерных принципа» Японии
США в 70-х годах нарушали «три неядерных принципа» Японии
15 декабря 2025 / 12:29
ЕС согласится с изменением границ Украины - эксперт
ЕС согласится с изменением границ Украины - эксперт
12 декабря 2025 / 21:32
Политический аналитик Шипилин: европейским глобалистам объяснили, что трампизм – это надолго
Политический аналитик Шипилин: европейским глобалистам объяснили, что трампизм – это надолго
12 декабря 2025 / 13:22
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Общество / Происшествия / Многополярный мир
Общество
NBC: режиссер Райнер и его жена обнаружены мертвыми в их доме
15 декабря 2025 / 13:59
NBC: режиссер Райнер и его жена обнаружены мертвыми в их доме
© Tibrina Hobson/ Getty Images/ТАСС

Два тела, обнаруженные в доме американского режиссера Роба Райнера в Лос-Анджелесе (штат Калифорния), принадлежат самому режиссеру и его супруге. Об этом со ссылкой на источники информировал местный филиал телеканала NBC News.

Сообщается, что Райнер и его жена были найдены в своем особняке около 15:30 в воскресенье (02:30 мск 15 декабря) с ножевыми ранениями.

Как утверждает журнал People со ссылкой на источники, Райнер и его жена были убиты собственным сыном Ником. 

Райнер снял около трех десятков картин, в том числе "Когда Гарри встретил Салли" (When Harry Met Sally, 1989), "Несколько хороших парней" (A Few Good Men, 1992), "Американский президент" (The American President, 1995), "Пока не сыграл в ящик" (Bucket List, 2007), а также исполнил второстепенную роль в фильме "Волк с Уолл-Стрит" (The Wolf of Wall Street, 2013). 

США в 70-х годах нарушали «три неядерных принципа» Японии
США в 70-х годах нарушали «три неядерных принципа» Японии
ЕС согласится с изменением границ Украины - эксперт
ЕС согласится с изменением границ Украины - эксперт
Политический аналитик Шипилин: европейским глобалистам объяснили, что трампизм – это надолго
Политический аналитик Шипилин: европейским глобалистам объяснили, что трампизм – это надолго
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
14:45
Песков заявил, что Путин открыт серьезным решениям по Украине
14:33
В Пермском крае возбуждено уголовное дело после исчезновения группы туристов
14:16
Навроцкий: только Россия, Украина и США могут обсуждать территориальные уступки
13:59
NBC: режиссер Райнер и его жена обнаружены мертвыми в их доме
13:29
В Петербурге девятиклассник нанес ножевое ранение учительнице
13:15
Российские ВС освободили Песчаное в Днепропетровской области
12:59
Стали известны возможные размеры новой семейной выплаты в России
12:44
Гросси полагает, что в ООН забыли цель создания организации
12:30
Композитор Левон Оганезов умер в возрасте 84 лет
12:16
Кадыров заявил об усталости от власти
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения