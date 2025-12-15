Навроцкий: только Россия, Украина и США могут обсуждать территориальные уступки

Обсуждение территориальных уступок со стороны Украины может вестись только между Москвой, Вашингтоном и Киевом. Такое мнение выразил президент Польши Кароль Навроцкий в интервью порталу Wirtualna Polska.

По его словам, "территориальные вопросы должны обсуждаться исключительно между США, Украиной и Россией".

Навроцкий также объяснил отсутствие Варшавы в ряде переговорных форматов по Украине ослабевшим авторитетом премьера Дональда Туска среди партнеров на Западе.

Вместе с тем сам президент Польши заявил, что все еще мечтает сесть за один стол переговоров о мире на Украине с лидерами РФ, США и представителями Киева.