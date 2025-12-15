В Пермском крае возбуждено уголовное дело после исчезновения группы туристов

Возбуждено уголовное дело по факту исчезновения группы из 13 туристов недалеко от горы Ослянка в Пермском крае. Об этом со ссылкой на пресс-службу следственного управления СК РФ по региону сообщает ТАСС.

"Следственными органами Следственного комитета РФ по Пермскому краю в целях установления всех обстоятельств безвестного исчезновения группы туристов следственным путем возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении.

Следователи осмотрели базу отдыха, где находились туристы перед отправлением по маршруту. Были также допрошены близкие родственники и двое вернувшихся на базу туристов. В рамках поисков обследуется маршрут, по которому, предварительно, передвигалась группа, а также таежная местность, прилегающая к горе Ослянка площадью свыше 63 кв. км.