15 декабря 2025 / 12:29
12 декабря 2025 / 21:32
12 декабря 2025 / 13:22
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Песков заявил, что Путин открыт серьезным решениям по Украине
15 декабря 2025 / 14:45
© Сергей Карпухин/ ТАСС

Президент России Владимир Путин открыт для мира и серьезных решений по Украине. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Здесь можно сказать только за российскую сторону, за президента Путина: он открыт к миру, к серьезному миру, к серьезным решениям", - подчеркнул представитель Кремля при общении с журналистами.

"Он совершенно не открыт для каких-то уловок, нацеленных на затягивание времени и создание искусственных временных передышек", - указал Песков. 

