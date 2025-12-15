Песков заявил, что Путин открыт серьезным решениям по Украине

Президент России Владимир Путин открыт для мира и серьезных решений по Украине. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Здесь можно сказать только за российскую сторону, за президента Путина: он открыт к миру, к серьезному миру, к серьезным решениям", - подчеркнул представитель Кремля при общении с журналистами.

"Он совершенно не открыт для каких-то уловок, нацеленных на затягивание времени и создание искусственных временных передышек", - указал Песков.