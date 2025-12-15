США в 70-х годах нарушали «три неядерных принципа» Японии
15 декабря 2025 / 12:29
Песков заявил, что Путин открыт серьезным решениям по Украине
15 декабря 2025 / 14:45
© Сергей Карпухин/ ТАСС
Президент России Владимир Путин открыт для мира и серьезных решений по Украине. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Здесь можно сказать только за российскую сторону, за президента Путина: он открыт к миру, к серьезному миру, к серьезным решениям", - подчеркнул представитель Кремля при общении с журналистами.
"Он совершенно не открыт для каких-то уловок, нацеленных на затягивание времени и создание искусственных временных передышек", - указал Песков.