Попова отметила, что заболеваемость гастритом школьников за год уменьшилась на 3,5%

В России общее число болезней органов желудочно-кишечного тракта среди школьников сократилось на 2,5%, при этом заболеваемость гастритом и дуоденитом снизилась на 3,5%, а анемией - на 4,5% за минувший год. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе заседания президиума Совета законодателей РФ.

"Наблюдается тенденция к снижению общей заболеваемости по болезням органов пищеварения у школьников в РФ - минус 2,5% в год, гастритом и дуоденитом - минус 3,5% в год, и анемией - минус 4,5% в год", - указала она.

Руководитель ведомства также сообщила, что по ситуации, касающейся травм среди детей, по сравнению с 2011 годом за 2024 год отмечается рост числа травм на полмиллиона случаев. "Невероятное количество травм возникает у детей на всякого рода аттракционах, которые не имеют разрешения и находятся вне зоны контроля государственных органов. Я думаю, к этому вопросу нужно еще раз отнестись крайне внимательно. Тем более что существенная часть этих травм заканчивается инвалидизацией", - подчеркнула она.