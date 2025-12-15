Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
15 декабря 2025 / 17:24
КОТИРОВКИ
USD
15/12
79.7296
EUR
15/12
93.5626
Новости часа
"Аль-Ауаль": число погибших в результате наводнения на побережье Марокко достигло 37 ВЦИОМ: 72% российских граждан считают труд рабочего престижным
Москва
15 декабря 2025 / 17:24
Котировки
USD
15/12
79.7296
0.0000
EUR
15/12
93.5626
0.0000
США в 70-х годах нарушали «три неядерных принципа» Японии
США в 70-х годах нарушали «три неядерных принципа» Японии
15 декабря 2025 / 12:29
ЕС согласится с изменением границ Украины - эксперт
ЕС согласится с изменением границ Украины - эксперт
12 декабря 2025 / 21:32
Политический аналитик Шипилин: европейским глобалистам объяснили, что трампизм – это надолго
Политический аналитик Шипилин: европейским глобалистам объяснили, что трампизм – это надолго
12 декабря 2025 / 13:22
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
/ Россия / Общество / Здравоохранение и медицина / Политика и религия
Общество
Попова отметила, что заболеваемость гастритом школьников за год уменьшилась на 3,5%
15 декабря 2025 / 14:58
Попова отметила, что заболеваемость гастритом школьников за год уменьшилась на 3,5%
© Донат Сорокин/ ТАСС

В России общее число болезней органов желудочно-кишечного тракта среди школьников сократилось на 2,5%, при этом заболеваемость гастритом и дуоденитом снизилась на 3,5%, а анемией - на 4,5% за минувший год. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе заседания президиума Совета законодателей РФ.

"Наблюдается тенденция к снижению общей заболеваемости по болезням органов пищеварения у школьников в РФ - минус 2,5% в год, гастритом и дуоденитом - минус 3,5% в год, и анемией - минус 4,5% в год", - указала она.

Руководитель ведомства также сообщила, что по ситуации, касающейся травм среди детей, по сравнению с 2011 годом за 2024 год отмечается рост числа травм на полмиллиона случаев. "Невероятное количество травм возникает у детей на всякого рода аттракционах, которые не имеют разрешения и находятся вне зоны контроля государственных органов. Я думаю, к этому вопросу нужно еще раз отнестись крайне внимательно. Тем более что существенная часть этих травм заканчивается инвалидизацией", - подчеркнула она.

США в 70-х годах нарушали «три неядерных принципа» Японии
США в 70-х годах нарушали «три неядерных принципа» Японии
ЕС согласится с изменением границ Украины - эксперт
ЕС согласится с изменением границ Украины - эксперт
Политический аналитик Шипилин: европейским глобалистам объяснили, что трампизм – это надолго
Политический аналитик Шипилин: европейским глобалистам объяснили, что трампизм – это надолго
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
15:45
"Аль-Ауаль": число погибших в результате наводнения на побережье Марокко достигло 37
15:28
ВЦИОМ: 72% российских граждан считают труд рабочего престижным
15:15
Российские ВС уничтожили инфраструктуру для доставки ВСУ западного вооружения
14:58
Попова отметила, что заболеваемость гастритом школьников за год уменьшилась на 3,5%
14:45
Песков заявил, что Путин открыт серьезным решениям по Украине
14:33
В Пермском крае возбуждено уголовное дело после исчезновения группы туристов
14:16
Навроцкий: только Россия, Украина и США могут обсуждать территориальные уступки
13:59
NBC: режиссер Райнер и его жена обнаружены мертвыми в их доме
13:29
В Петербурге девятиклассник нанес ножевое ранение учительнице
13:15
Российские ВС освободили Песчаное в Днепропетровской области
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения