Безопасность
Российские ВС уничтожили инфраструктуру для доставки ВСУ западного вооружения
15 декабря 2025 / 15:15
© Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС
Российские военные атаковали объекты транспортной инфраструктуры для доставки на Украину западного вооружения, а также нанесли удар по складам боеприпасов и горючего для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ нанесено поражение объектам транспортной инфраструктуры, задействованным в доставке на Украину западного вооружения, складам боеприпасов, горючего, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 167 районах", - указали в российском военном ведомстве.