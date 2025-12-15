Согласно результатам исследования ВЦИОМ, 72% российских граждан считают труд рабочего престижным.

"Труд рабочего воспринимается россиянами как престижный. На конец 2025 года такую оценку готовы дать семь из десяти респондентов", - сказано в Telegram-канале центра.

В соцслужбе обращают внимание, что столь высокий уровень признания профессии держится на протяжении нескольких последних кварталов. При этом каждый третий участник опроса (33%) лично рассматривает для себя карьерный путь в рабочей профессии.

Отмечается, что престиж работы в представлении сограждан формируется не только благодаря ее общественной полезности и уважению в обществе, но и за счет ряда практических факторов. К ключевым из них относятся высокая зарплата, востребованность специальности на рынке труда и гарантии стабильной занятости.