Число жертв наводнения в марокканской провинции Сафи, расположенной на атлантическом побережье, увеличилось до 37. Об этом информировал портал "Аль-Ауаль".

Сообщается, что по меньшей мере 14 пострадавших госпитализированы. Ранее стало известно о 21 погибшем и более 30 пострадавших. По данным марокканских СМИ, это самое большое число погибших за последнее десятилетие в результате аналогичных по масштабам наводнений в Марокко.

Спасательные операции и поиски пропавших без вести продолжаются.

Наводнение, вызванное прошедшими на прошлой неделе ливнями, причинило большой материальный ущерб городу Сафи, который является административным центром провинции, расположенной в 330 км к югу от Рабата. Там оказались затоплены не менее 70 жилых зданий и магазинов, поврежден участок дороги.