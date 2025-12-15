Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
15 декабря 2025 / 17:24
"Аль-Ауаль": число погибших в результате наводнения на побережье Марокко достигло 37
15 декабря 2025 / 12:29
12 декабря 2025 / 21:32
12 декабря 2025 / 13:22
Общество
"Аль-Ауаль": число погибших в результате наводнения на побережье Марокко достигло 37
15 декабря 2025 / 15:45
"Аль-Ауаль": число погибших в результате наводнения на побережье Марокко достигло 37
© AP Photo/ Ahmed Alaoui Mrani/ТАСС

Число жертв наводнения в марокканской провинции Сафи, расположенной на атлантическом побережье, увеличилось до 37. Об этом информировал портал "Аль-Ауаль".

Сообщается, что по меньшей мере 14 пострадавших госпитализированы. Ранее стало известно о 21 погибшем и более 30 пострадавших. По данным марокканских СМИ, это самое большое число погибших за последнее десятилетие в результате аналогичных по масштабам наводнений в Марокко.

Спасательные операции и поиски пропавших без вести продолжаются.

Наводнение, вызванное прошедшими на прошлой неделе ливнями, причинило большой материальный ущерб городу Сафи, который является административным центром провинции, расположенной в 330 км к югу от Рабата. Там оказались затоплены не менее 70 жилых зданий и магазинов, поврежден участок дороги.

