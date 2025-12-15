Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
ЮАР настаивает на своем полноценном участии в работе Группы двадцати
15 декабря 2025 / 15:59
ЮАР настаивает на своем полноценном участии в работе Группы двадцати
© Leon Neal/ Getty Images/ТАСС

Южно-Африканская Республика настаивает на полноценном участии в работе стран Группы двадцати (G20) под нынешнем председательством США. С таким заявлением выступил официальный представитель президента ЮАР Винсент Магвенья.

"Мы настаиваем на том, чтобы получить приглашение от председательствующих в G20 США на все встречи "двадцатки" на том основании, что ЮАР является одной из стран - основательниц G20. Мы ведем сейчас консультации со всеми государствами G20 и ждем, что они открыто выскажутся в нашу поддержку и соответствующим образом отреагируют на решение США отстранить ЮАР от работы Группы двадцати. Мы добиваемся консенсуса в этой связи", - сказал он на брифинге в Претории.

Магвенья отметил, что Соединенные Штаты бросили вызов G20, не допустив ЮАР до ее работы в ближайшие 12 месяцев. "Однако в таких условиях мы не намерены бойкотировать G20. Бойкота не будет", - указал он. Ранее к бойкоту работы "двадцатки" под председательством США призвал лидер парламентской партии ЮАР "Борцы за экономическую свободу" Джулиус Малема.

США с 1 декабря председательствуют в Группе двадцати, сменив на этом посту ЮАР. Вашингтон бойкотировал саммит G20 в Йоханнесбурге из-за несогласия с его повесткой. Президент США Дональд Трамп поставил под сомнение желательность участия ЮАР в работе G20 на том основании, что, по его мнению, в этой стране происходит геноцид белого меньшинства. Он также заявил, что саммит "двадцатки" пройдет в 2026 году во Флориде, и на него не будет приглашена делегация ЮАР.

SABC информировала о том, что США планируют в рамках своего председательства "заменить" ЮАР на Польшу, приглашая ее делегацию на основные мероприятия G20, в том числе саммит.

Ранее правительство ЮАР объявило, что берет паузу в работе G20 на весь период председательства США. 

