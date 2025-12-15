Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Суд признал панк-группу Pussy Riot экстремистcкой организацией
15 декабря 2025 / 16:14
Суд признал панк-группу Pussy Riot экстремистcкой организацией
© Rodin Eckenroth/ Getty Images for ABA/ТАСС

Тверской суд Москвы по требованию Генеральной прокуратуры признал экстремистской организацией панк-группу Pussy Riot. Об этом сообщил адвокат Леонид Соловьев, представляющий интересы организации, передает ТАСС.

Он отметил, что решение вступает в силу незамедлительно и будет обжаловано.

Рассмотрение дела проходило в закрытом от слушателей режиме по ходатайству Генпрокуратуры.

Ранее стало известно, что Генеральная прокуратура требует признать панк-группу Pussy Riot экстремистской из-за акций в храме Христа Спасителя и на финальном матче чемпионата мира по футболу 2018 года в Москве, а также за ряд других мероприятий с их участием.

В сентябре Басманный районный суд заочно приговорил участниц группы Pussy Riot, обвиняемых в распространении фейков о Вооруженных силах РФ, к срокам от 8 до 13 лет лишения свободы.

