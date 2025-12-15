В Прикамье нашли две группы пропавших туристов

Пропавшие в районе горы Ослянка в Пермском крае две группы туристов найдены. Об этом со ссылкой на пресс-службу поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" сообщает ТАСС.

"Один человек из группы вернулся, они идут пешком. Все живы, все здоровы, включая вторую группу, которая состоит из шести человек. Они соединились", - говорится в сообщении.

В следственном управлении СК России по Пермскому краю также подтвердили обнаружение группы из 13 человек. "В рамках расследования уголовного дела, возбужденного следственными органами СК России, установлено местонахождение 13 туристов. Их жизни и здоровью ничего не угрожает", - указали в ведомстве.

По данным пресс-службы МЧС РФ, туристы были найдены в 5 км от турбазы. Их состояние оценивается как удовлетворительное.