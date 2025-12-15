Лидеры еврейской общины России поздравили верующих с Ханукой

Лидеры еврейской общины России поздравили верующих с начавшимся вечером 14 декабря восьмидневным праздником Хануки.

"То, что мы каждый вечер прибавляем в ханукии по одной свече, - это еще один урок для каждого из нас. Бог явил нам чудо, дал свет, которого по физическим законам не могло быть. А мы должны добавить к свету Божьему наш свет, причем с каждым днем больше. Чтобы пришло чудо хануки, надо было не просто довериться Богу, но самим делать все, что в наших силах", - указал главный раввин России Берл Лазар, передает ТАСС.

Он отметил, что историю чуда Хануки должен помнить каждый верующий. "Как бы ни было трудно - никогда не опускать руки, и каждый день делать больше, чем в день предыдущий. Чудесная сила от Бога раскрывается именно тогда, когда ты сам делаешь все, что можешь, когда ты сам постоянно идешь вперед и ввысь", - подчеркнул раввин.

Со своей стороны, президент Федерации еврейских общин России Александр Борода напомнил о важности совершения правильных жизненных выборов, примером которых является история праздника Хануки. "Восстание Маккавеев и чудо Хануки показывают, что если человек выступает за правое дело, направляет все усилия для достижения цели, он не только получает поддержку свыше, но и выбирает свою судьбу. И я желаю, чтобы свет ханукальных огней разжигал силу в вашей душе", - сказал он.

Вместе с тем президент Международного фонда горских евреев СТМЭГИ Герман Захарьяев поделился традиционными праздничными рецептами горских евреев. "У нашей общины самым известным ханукальным блюдом является плов с тыквой, рецепт которого бережно передается из поколения в поколение. Традиционно плов готовится с добавлением мяса, моркови и сушеных фруктов, создавая ароматное сочетание вкусов и цветов. А использование оранжевых овощей отражает главную ассоциацию праздника - свет лампады, зажженной в храме много веков назад", - рассказал он.

"Пусть огни Хануки озаряют ваши сердца, давая силы бороться за лучшее будущее и дарить любовь ближним. Пусть наш праздник станет мостом, соединяющим нас с нашими предками и открывающим путь к единству и миру", - добавил Захарьяев.

Иудейский праздник свечей и света Ханука традиционно отмечается в течение восьми дней, начало его празднования зависит от еврейского календаря. В 2025 году он продлится с 14 по 22 декабря.

Основной ритуал Хануки - ежевечернее постепенное зажигание восьми свечей на ханукальной меноре. Девятая свеча называется "помощником", все остальные зажигают именно от нее.