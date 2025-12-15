Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
15 декабря 2025 / 18:56
КОТИРОВКИ
USD
15/12
79.7296
EUR
15/12
93.5626
Новости часа
США готовят морскую блокаду Венесуэлы. Мнение Политолог Ежов: мирному процессу мешают только Зеленский и ЕС
Москва
15 декабря 2025 / 18:56
Котировки
USD
15/12
79.7296
0.0000
EUR
15/12
93.5626
0.0000
США готовят морскую блокаду Венесуэлы. Мнение
США готовят морскую блокаду Венесуэлы. Мнение
15 декабря 2025 / 18:45
Политолог Ежов: мирному процессу мешают только Зеленский и ЕС
Политолог Ежов: мирному процессу мешают только Зеленский и ЕС
15 декабря 2025 / 18:29
США в 70-х годах нарушали «три неядерных принципа» Японии
США в 70-х годах нарушали «три неядерных принципа» Японии
15 декабря 2025 / 12:29
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
/ Россия / Безопасность / Украина сегодня / СВО
Безопасность
Российские средства ПВО нейтрализовали за сутки 545 беспилотников ВСУ
15 декабря 2025 / 16:59
Российские средства ПВО нейтрализовали за сутки 545 беспилотников ВСУ
© Минобороны России/ТАСС

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали за прошедшие сутки 545 беспилотных летательных аппаратов и оперативно-тактическую ракету "Гром-2" Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Средствами ПВО сбиты оперативно-тактическая ракета "Гром-2", 17 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 545 беспилотников самолетного типа", - говорится в сообщении.

Уточняется, что за все время проведения специальной военной операции (СВО) уничтожены: 669 самолетов, 283 вертолета, 103 182 беспилотника, 639 зенитных ракетных комплексов, 26 546 танков и других боевых бронемашин, 1 631 боевая машина реактивных систем залпового огня, 31 915 орудий полевой артиллерии и минометов, 49 076 единиц специальной военной автомобильной техники. 

США готовят морскую блокаду Венесуэлы. Мнение
США готовят морскую блокаду Венесуэлы. Мнение
Политолог Ежов: мирному процессу мешают только Зеленский и ЕС
Политолог Ежов: мирному процессу мешают только Зеленский и ЕС
США в 70-х годах нарушали «три неядерных принципа» Японии
США в 70-х годах нарушали «три неядерных принципа» Японии
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
17:45
В Кремле назвали документ о невступлении Украины в НАТО краеугольным камнем
17:32
Тройку любимых брендов россиян составили Samsung, "Яндекс" и Сбер
17:16
Гросси заявил, что не фиксировал угроз со стороны России применить ядерное оружие
16:59
Российские средства ПВО нейтрализовали за сутки 545 беспилотников ВСУ
16:44
Лидеры еврейской общины России поздравили верующих с Ханукой
16:30
В Прикамье нашли две группы пропавших туристов
16:14
Суд признал панк-группу Pussy Riot экстремистcкой организацией
15:59
ЮАР настаивает на своем полноценном участии в работе Группы двадцати
15:45
"Аль-Ауаль": число погибших в результате наводнения на побережье Марокко достигло 37
15:28
ВЦИОМ: 72% российских граждан считают труд рабочего престижным
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения