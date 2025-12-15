Российские средства ПВО нейтрализовали за сутки 545 беспилотников ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали за прошедшие сутки 545 беспилотных летательных аппаратов и оперативно-тактическую ракету "Гром-2" Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Средствами ПВО сбиты оперативно-тактическая ракета "Гром-2", 17 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 545 беспилотников самолетного типа", - говорится в сообщении.

Уточняется, что за все время проведения специальной военной операции (СВО) уничтожены: 669 самолетов, 283 вертолета, 103 182 беспилотника, 639 зенитных ракетных комплексов, 26 546 танков и других боевых бронемашин, 1 631 боевая машина реактивных систем залпового огня, 31 915 орудий полевой артиллерии и минометов, 49 076 единиц специальной военной автомобильной техники.