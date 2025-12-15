Главным препятствием к урегулированию украинского конфликта сейчас является то, что Зеленский и его европейские союзники делают все, чтобы максимально отсрочить выход на какие-либо договоренности. Их задача – сорвать мирный процесс просто потому, что он не входит в сферу их интересов.

В свою очередь, администрация президента Трампа демонстрирует достаточно рациональный подход к вопросу урегулирования конфликта. США оказывают давление на Украину для принятия мирного плана, прекрасно понимая, что ситуация на фронте ведет к тому, что условия, предлагаемые сегодня, завтра могут оказаться гораздо хуже.

Такое мнение в видеоинтервью ИА "Инфорос" высказал кандидат политических наук, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Дмитрий Ежов.

