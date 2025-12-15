Гросси заявил, что не фиксировал угроз со стороны России применить ядерное оружие

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в интервью испанской газете El País обратил внимание, что президент России Владимир Путин никому не угрожал применением ядерного оружия.

У него поинтересовались, как следует интерпретировать якобы угрозу главы российского государства применить ядерное оружие. "Я не фиксировал, чтобы он угрожал атаковать ядерным оружием", - ответил Гросси. По его словам, он видел только заявление о том, что в случае экзистенциальной угрозы существуют ядерные вооружения. "Это, фактически, доктрина применения ядерного оружия почти всех стран", - указал гендиректор МАГАТЭ. Вместе с тем он признал, что отмечается рост международной напряженности.

В феврале истекает срок действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-III). Гросси спросили, означает ли конец эпохи истечение срока последнего договора, который устанавливает ограничения на ядерные арсеналы США и России. "Я знаю, что на саммите на Аляске между президентами России и США состоялся начальный разговор по этой теме", - сказал он, выразив надежду на прогресс в данной области.