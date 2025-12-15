Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
15 декабря 2025 / 18:56
КОТИРОВКИ
USD
15/12
79.7296
EUR
15/12
93.5626
Новости часа
США готовят морскую блокаду Венесуэлы. Мнение Политолог Ежов: мирному процессу мешают только Зеленский и ЕС
Москва
15 декабря 2025 / 18:56
Котировки
USD
15/12
79.7296
0.0000
EUR
15/12
93.5626
0.0000
США готовят морскую блокаду Венесуэлы. Мнение
США готовят морскую блокаду Венесуэлы. Мнение
15 декабря 2025 / 18:45
Политолог Ежов: мирному процессу мешают только Зеленский и ЕС
Политолог Ежов: мирному процессу мешают только Зеленский и ЕС
15 декабря 2025 / 18:29
США в 70-х годах нарушали «три неядерных принципа» Японии
США в 70-х годах нарушали «три неядерных принципа» Японии
15 декабря 2025 / 12:29
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Безопасность / США: после империи / Атака на Венесуэлу
Безопасность
США готовят морскую блокаду Венесуэлы. Мнение
15 декабря 2025 / 18:45

Администрация США может предпринять дополнительные действия против поставок нефти из Венесуэлы морским путем. Об этом на регулярном брифинге для журналистов заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

Ливитт не стала перечислять будущие меры, но подтвердила решимость администрации Дональда Трампа добиваться соблюдения санкционной политики. "Я не буду анонсировать какие-либо будущие действия администрации, но я просто повторю, что администрация придерживается санкционной политики", - сказала она.

Пресс-секретарь подчеркнула, что США "не собираются стоять в стороне".

10 декабря президент США Дональд Трамп подтвердил задержание нефтяного танкера у побережья Венесуэлы, отметив, что Соединенные Штаты планируют оставить нефть себе. Кроме того, Трамп заявил, что информация о владельце судна будет раскрыта.

Министерство юстиции США, выполняющее в стране функции генеральной прокуратуры, заявило, что задержанный танкер в нарушение американского санкционного режима перевозил нефть из Венесуэлы и Ирана. Глава ведомства Пэм Бонди также утверждала, что судно задействовалось для "поддержки иностранных террористических организаций".

В Министерстве иностранных дел Венесуэлы заявили, что расценивают захват американской стороной нефтяного танкера в Карибском море как акт международного пиратства.

Генеральный директор Латиноамериканского Центра имени Уго Чавеса Егор Лидовской считает, что «этот инцидент можно рассматривать как начало морской блокады Венесуэлы. Я давно уже давал прогноз, что первые действия США против Венесуэлы - именно морская блокада как подготовка возможного вторжения. Но будет вторжение или нет, зависит от того, как для США обернется морская блокада. Будет ли она рычагом для смены режима в Венесуэле или нет. Я считаю, что Венесуэла найдет способы выстоять в этой ситуации. Мы знаем, что проводится блокада Кубы, и это очень характерный пример, но, тем не менее, страна уже 60 лет этой блокаде противостоит. Поэтому и Венесуэла также сможет обойти возможные ограничения со стороны США. И пока госсекретарь Марко Рубио на вторжение Трампа не склонил потому, что президент понимает, что для него это может обернуться Вьетнамом, а морская блокада - это менее рискованный вариант для Трампа, и этот вариант Марко Рубио сможет продавить».  

По словам эксперта, «Трамп в случае вторжения потеряет статус миротворца. Партизанская война в Венесуэле дорого обойдется Трампу в том числе и в политическом смысле».            

США готовят морскую блокаду Венесуэлы. Мнение
США готовят морскую блокаду Венесуэлы. Мнение
Политолог Ежов: мирному процессу мешают только Зеленский и ЕС
Политолог Ежов: мирному процессу мешают только Зеленский и ЕС
США в 70-х годах нарушали «три неядерных принципа» Японии
США в 70-х годах нарушали «три неядерных принципа» Японии
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
17:45
В Кремле назвали документ о невступлении Украины в НАТО краеугольным камнем
17:32
Тройку любимых брендов россиян составили Samsung, "Яндекс" и Сбер
17:16
Гросси заявил, что не фиксировал угроз со стороны России применить ядерное оружие
16:59
Российские средства ПВО нейтрализовали за сутки 545 беспилотников ВСУ
16:44
Лидеры еврейской общины России поздравили верующих с Ханукой
16:30
В Прикамье нашли две группы пропавших туристов
16:14
Суд признал панк-группу Pussy Riot экстремистcкой организацией
15:59
ЮАР настаивает на своем полноценном участии в работе Группы двадцати
15:45
"Аль-Ауаль": число погибших в результате наводнения на побережье Марокко достигло 37
15:28
ВЦИОМ: 72% российских граждан считают труд рабочего престижным
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения