США готовят морскую блокаду Венесуэлы. Мнение

Администрация США может предпринять дополнительные действия против поставок нефти из Венесуэлы морским путем. Об этом на регулярном брифинге для журналистов заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

Ливитт не стала перечислять будущие меры, но подтвердила решимость администрации Дональда Трампа добиваться соблюдения санкционной политики. "Я не буду анонсировать какие-либо будущие действия администрации, но я просто повторю, что администрация придерживается санкционной политики", - сказала она.

Пресс-секретарь подчеркнула, что США "не собираются стоять в стороне".

10 декабря президент США Дональд Трамп подтвердил задержание нефтяного танкера у побережья Венесуэлы, отметив, что Соединенные Штаты планируют оставить нефть себе. Кроме того, Трамп заявил, что информация о владельце судна будет раскрыта.

Министерство юстиции США, выполняющее в стране функции генеральной прокуратуры, заявило, что задержанный танкер в нарушение американского санкционного режима перевозил нефть из Венесуэлы и Ирана. Глава ведомства Пэм Бонди также утверждала, что судно задействовалось для "поддержки иностранных террористических организаций".

В Министерстве иностранных дел Венесуэлы заявили, что расценивают захват американской стороной нефтяного танкера в Карибском море как акт международного пиратства.

Генеральный директор Латиноамериканского Центра имени Уго Чавеса Егор Лидовской считает, что «этот инцидент можно рассматривать как начало морской блокады Венесуэлы. Я давно уже давал прогноз, что первые действия США против Венесуэлы - именно морская блокада как подготовка возможного вторжения. Но будет вторжение или нет, зависит от того, как для США обернется морская блокада. Будет ли она рычагом для смены режима в Венесуэле или нет. Я считаю, что Венесуэла найдет способы выстоять в этой ситуации. Мы знаем, что проводится блокада Кубы, и это очень характерный пример, но, тем не менее, страна уже 60 лет этой блокаде противостоит. Поэтому и Венесуэла также сможет обойти возможные ограничения со стороны США. И пока госсекретарь Марко Рубио на вторжение Трампа не склонил потому, что президент понимает, что для него это может обернуться Вьетнамом, а морская блокада - это менее рискованный вариант для Трампа, и этот вариант Марко Рубио сможет продавить».

По словам эксперта, «Трамп в случае вторжения потеряет статус миротворца. Партизанская война в Венесуэле дорого обойдется Трампу в том числе и в политическом смысле».