Первые три строчки в списке любимых брендов россиян по итогам опроса, проведенного Аналитическим центром НАФИ, заняли компании Samsung, "Яндекс" и Сбер. Об этом свидетельствуют данные пилотного исследования "Топ-50 любимых брендов по мнению россиян".

Как отмечается, в топ-5 списка вошли: Samsung, "Яндекс", Сбер, Ozon и Adidas. В первую десятку включены Nike, Xiaomi, Apple, Sony и Wildberries.

Согласно материалам исследования, крупнейшую категорию (36%) составили бренды товаров повседневного спроса, такие как Coca-Cola, Nestle, "Простоквашино", "Мираторг" и "Добрый". Еще 20% списка заняли производители электроники и бытовой техники (Samsung, Apple, Sony, Xiaomi и другие). По 18% пришлось на цифровые сервисы ("Яндекс", Сбер, Ozon, МТС, VK) и ретейл ("Магнит", "Пятерочка", "Лента"). Автомобильные бренды (Toyota, BMW, Mercedes-Benz, Lada) составили 8%.

Исследование проводилось с 1 сентября по 1 декабря текущего года среди 5 тыс. россиян старше 18 лет из городов с населением свыше 100 тыс. человек.