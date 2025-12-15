Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
15 декабря 2025 / 19:00
КОТИРОВКИ
USD
15/12
79.7296
EUR
15/12
93.5626
Новости часа
США готовят морскую блокаду Венесуэлы. Мнение Политолог Ежов: мирному процессу мешают только Зеленский и ЕС
Москва
15 декабря 2025 / 19:00
Котировки
USD
15/12
79.7296
0.0000
EUR
15/12
93.5626
0.0000
США готовят морскую блокаду Венесуэлы. Мнение
США готовят морскую блокаду Венесуэлы. Мнение
15 декабря 2025 / 18:45
Политолог Ежов: мирному процессу мешают только Зеленский и ЕС
Политолог Ежов: мирному процессу мешают только Зеленский и ЕС
15 декабря 2025 / 18:29
США в 70-х годах нарушали «три неядерных принципа» Японии
США в 70-х годах нарушали «три неядерных принципа» Японии
15 декабря 2025 / 12:29
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
/ Россия / Общество / Культурная среда / Политика и религия
Общество
Тройку любимых брендов россиян составили Samsung, "Яндекс" и Сбер
15 декабря 2025 / 17:32
Тройку любимых брендов россиян составили Samsung, "Яндекс" и Сбер
© Александр Щербак/ ТАСС

Первые три строчки в списке любимых брендов россиян по итогам опроса, проведенного Аналитическим центром НАФИ, заняли компании Samsung, "Яндекс" и Сбер. Об этом свидетельствуют данные пилотного исследования "Топ-50 любимых брендов по мнению россиян".

Как отмечается, в топ-5 списка вошли: Samsung, "Яндекс", Сбер, Ozon и Adidas. В первую десятку включены Nike, Xiaomi, Apple, Sony и Wildberries.

Согласно материалам исследования, крупнейшую категорию (36%) составили бренды товаров повседневного спроса, такие как Coca-Cola, Nestle, "Простоквашино", "Мираторг" и "Добрый". Еще 20% списка заняли производители электроники и бытовой техники (Samsung, Apple, Sony, Xiaomi и другие). По 18% пришлось на цифровые сервисы ("Яндекс", Сбер, Ozon, МТС, VK) и ретейл ("Магнит", "Пятерочка", "Лента"). Автомобильные бренды (Toyota, BMW, Mercedes-Benz, Lada) составили 8%.

Исследование проводилось с 1 сентября по 1 декабря текущего года среди 5 тыс. россиян старше 18 лет из городов с населением свыше 100 тыс. человек. 

США готовят морскую блокаду Венесуэлы. Мнение
США готовят морскую блокаду Венесуэлы. Мнение
Политолог Ежов: мирному процессу мешают только Зеленский и ЕС
Политолог Ежов: мирному процессу мешают только Зеленский и ЕС
США в 70-х годах нарушали «три неядерных принципа» Японии
США в 70-х годах нарушали «три неядерных принципа» Японии
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
17:45
В Кремле назвали документ о невступлении Украины в НАТО краеугольным камнем
17:32
Тройку любимых брендов россиян составили Samsung, "Яндекс" и Сбер
17:16
Гросси заявил, что не фиксировал угроз со стороны России применить ядерное оружие
16:59
Российские средства ПВО нейтрализовали за сутки 545 беспилотников ВСУ
16:44
Лидеры еврейской общины России поздравили верующих с Ханукой
16:30
В Прикамье нашли две группы пропавших туристов
16:14
Суд признал панк-группу Pussy Riot экстремистcкой организацией
15:59
ЮАР настаивает на своем полноценном участии в работе Группы двадцати
15:45
"Аль-Ауаль": число погибших в результате наводнения на побережье Марокко достигло 37
15:28
ВЦИОМ: 72% российских граждан считают труд рабочего престижным
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения