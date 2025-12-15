В Кремле назвали документ о невступлении Украины в НАТО краеугольным камнем

США готовят морскую блокаду Венесуэлы. Мнение
© Сергей Карпухин/ ТАСС
Краеугольным камнем переговоров по украинскому регулированию является юридически обязывающий Украину документ о невступлении в НАТО. На это обратил внимание пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.
"Разумеется, этот вопрос один из краеугольных, и он подлежит особому обсуждению на фоне остальных. В этом как раз и заключается переговорный процесс, который мы не хотим вести в мегафонном формате", - указал представитель Кремля.