В Кремле назвали документ о невступлении Украины в НАТО краеугольным камнем

Краеугольным камнем переговоров по украинскому регулированию является юридически обязывающий Украину документ о невступлении в НАТО. На это обратил внимание пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

"Разумеется, этот вопрос один из краеугольных, и он подлежит особому обсуждению на фоне остальных. В этом как раз и заключается переговорный процесс, который мы не хотим вести в мегафонном формате", - указал представитель Кремля.