Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов предложил посвятить 2026 год взаимодействию с родителями, сообщает ТАСС. Он отметил, что особое внимание следует уделить питанию в семьях.

"Если в семье питание не организовано надлежащим образом, мобильные телефоны дают с трех лет, то здесь сложно говорить о том, что все получится. Я предлагаю следующий год посвятить работе с родителями", - отметил он в ходе заседания Президиума Совета законодателей РФ.

Кравцов указал, что Минпросвещения уделяет внимание бесплатному горячему питанию в школах. Некоторые регионы уже распространили эту практику на обеды, добавил он.