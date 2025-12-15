США готовят морскую блокаду Венесуэлы. Мнение
Кравцов предложил посвятить 2026 год взаимодействию с родителями
15 декабря 2025 / 17:58
© Сергей Карпухин/ ТАСС
Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов предложил посвятить 2026 год взаимодействию с родителями, сообщает ТАСС. Он отметил, что особое внимание следует уделить питанию в семьях.
"Если в семье питание не организовано надлежащим образом, мобильные телефоны дают с трех лет, то здесь сложно говорить о том, что все получится. Я предлагаю следующий год посвятить работе с родителями", - отметил он в ходе заседания Президиума Совета законодателей РФ.
Кравцов указал, что Минпросвещения уделяет внимание бесплатному горячему питанию в школах. Некоторые регионы уже распространили эту практику на обеды, добавил он.