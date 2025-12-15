США готовят морскую блокаду Венесуэлы. Мнение
Политика
Трамп дал обещание защищать еврейский народ от нападок
15 декабря 2025 / 18:14
© AP Photo/ Jacquelyn Martin/ТАСС
Президент США Дональд Трамп в своем обращении по случаю наступления праздника Ханука дал обещание обеспечить защиту еврейскому народу от внешних нападок.
"В эти праздничные дни моя администрация продолжит твердо стоять вместе с еврейским народом и защищать право каждого верующего свободно исповедовать свою религию без страха столкнуться с преследованиями", - следует из текста обращения, опубликованного на сайте Белого дома.
Заявления американского лидера были размещены после того, как в Австралии произошло нападение на праздновавших Хануку.