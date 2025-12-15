США готовят морскую блокаду Венесуэлы. Мнение
© Chris McGrath/ Getty Images/ТАСС
Суточные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе специальной военной операции (СВО) составили около 1 480 военнослужащих. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
Отмечается, что потери противника в зоне ответственности группировки войск "Север" составили более 270 военнослужащих, "Запад" - свыше 220 военнослужащих, "Южная" - до 195, "Центр" - более 490, "Восток" - свыше 240, "Днепр" - до 65 военнослужащих.