Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 480 военных

Суточные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе специальной военной операции (СВО) составили около 1 480 военнослужащих. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Отмечается, что потери противника в зоне ответственности группировки войск "Север" составили более 270 военнослужащих, "Запад" - свыше 220 военнослужащих, "Южная" - до 195, "Центр" - более 490, "Восток" - свыше 240, "Днепр" - до 65 военнослужащих.