США готовят морскую блокаду Венесуэлы. Мнение
15 декабря 2025 / 18:45
Политолог Ежов: мирному процессу мешают только Зеленский и ЕС
15 декабря 2025 / 18:29
США в 70-х годах нарушали «три неядерных принципа» Японии
15 декабря 2025 / 12:29
Экономика
Президент РФ подписал законы об оплате больничных и декрета для самозанятых
15 декабря 2025 / 18:45
Президент РФ подписал законы об оплате больничных и декрета для самозанятых
Президент России Владимир Путин подписал закон, в соответствии с которым с 1 января 2026 года по 31 декабря 2028 года на всей территории страны пройдет эксперимент по добровольной уплате самозанятыми взносов на социальное страхование.

Данная мера позволит им оформлять оплачиваемый больничный. Согласно еще одному подписанному главой государства закону, самозанятым будут доступны декретные выплаты. Размер пособия зависит от стажа, страховой суммы, срока уплаты взносов.

Право на оплату больничного возникнет после шести месяцев уплаты взносов. Закон предполагает на выбор два размера страховых взносов в Соцфонд: 1 344 либо 1 920 рублей в месяц. В первом случае страховая сумма составит до 35 тыс. рублей за полный месяц, во втором - до 50 тыс. рублей. При этом можно единовременно уплатить взнос за несколько предстоящих месяцев.

Нормы вступают в силу с начала 2026 года. Стать участником добровольной системы страхования можно будет с помощью мобильного приложения "Мой налог". Присоединиться к ней разрешается вплоть до 30 сентября 2027 года.

С 2019 года для самозанятых россиян с ежегодным доходом не более 2,4 млн рублей действует ставка налога на профессиональный доход в размере 4% (с доходов от физических лиц) или 6% (с доходов от юридических лиц или ИП).

