Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
15 декабря 2025 / 20:28
КОТИРОВКИ
USD
15/12
79.7296
EUR
15/12
93.5626
Новости часа
У шахматиста Федосеева аннулировали звание мастера спорта России Эксперимент с упрощенной сдачей ОГЭ для поступающих в колледжи будет расширен
Москва
15 декабря 2025 / 20:28
Котировки
USD
15/12
79.7296
0.0000
EUR
15/12
93.5626
0.0000
США готовят морскую блокаду Венесуэлы. Мнение
США готовят морскую блокаду Венесуэлы. Мнение
15 декабря 2025 / 18:45
Политолог Ежов: мирному процессу мешают только Зеленский и ЕС
Политолог Ежов: мирному процессу мешают только Зеленский и ЕС
15 декабря 2025 / 18:29
США в 70-х годах нарушали «три неядерных принципа» Японии
США в 70-х годах нарушали «три неядерных принципа» Японии
15 декабря 2025 / 12:29
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
/ Россия / Общество / Образование / Политика и религия
Общество
Эксперимент с упрощенной сдачей ОГЭ для поступающих в колледжи будет расширен
15 декабря 2025 / 18:58
Эксперимент с упрощенной сдачей ОГЭ для поступающих в колледжи будет расширен
© Петр Ковалев/ ТАСС

Число регионов РФ, на которые будет расширен эксперимент с упрощенной сдачей ОГЭ для поступающих в учреждения среднего профессионального образования (СПО), увеличится с 3 до 12. Соответствующее сообщение размещено в официальном Telegram-канале правительства.

Некоторое время назад кабмин РФ внес в Госдуму проект закона, который распространяет действие эксперимента по сдаче двух предметов ОГЭ на Татарстан, Московскую, Ростовскую, Тверскую и Тюменскую области.

"Правительство решило продлить эксперимент по расширению доступности СПО, который предполагает для выпускников 9-х классов, принявших решение о поступлении в СПО, право на сдачу только двух обязательных предметов для прохождения ОГЭ и получения аттестата об основном общем образовании. К нему будут подключены еще 9 регионов", - следует из сообщения.

США готовят морскую блокаду Венесуэлы. Мнение
США готовят морскую блокаду Венесуэлы. Мнение
Политолог Ежов: мирному процессу мешают только Зеленский и ЕС
Политолог Ежов: мирному процессу мешают только Зеленский и ЕС
США в 70-х годах нарушали «три неядерных принципа» Японии
США в 70-х годах нарушали «три неядерных принципа» Японии
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
19:17
У шахматиста Федосеева аннулировали звание мастера спорта России
18:58
Эксперимент с упрощенной сдачей ОГЭ для поступающих в колледжи будет расширен
18:45
Президент РФ подписал законы об оплате больничных и декрета для самозанятых
18:30
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 480 военных
18:14
Трамп дал обещание защищать еврейский народ от нападок
17:58
Кравцов предложил посвятить 2026 год взаимодействию с родителями
17:45
В Кремле назвали документ о невступлении Украины в НАТО краеугольным камнем
17:32
Тройку любимых брендов россиян составили Samsung, "Яндекс" и Сбер
17:16
Гросси заявил, что не фиксировал угроз со стороны России применить ядерное оружие
16:59
Российские средства ПВО нейтрализовали за сутки 545 беспилотников ВСУ
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения