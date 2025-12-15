Эксперимент с упрощенной сдачей ОГЭ для поступающих в колледжи будет расширен

Число регионов РФ, на которые будет расширен эксперимент с упрощенной сдачей ОГЭ для поступающих в учреждения среднего профессионального образования (СПО), увеличится с 3 до 12. Соответствующее сообщение размещено в официальном Telegram-канале правительства.

Некоторое время назад кабмин РФ внес в Госдуму проект закона, который распространяет действие эксперимента по сдаче двух предметов ОГЭ на Татарстан, Московскую, Ростовскую, Тверскую и Тюменскую области.

"Правительство решило продлить эксперимент по расширению доступности СПО, который предполагает для выпускников 9-х классов, принявших решение о поступлении в СПО, право на сдачу только двух обязательных предметов для прохождения ОГЭ и получения аттестата об основном общем образовании. К нему будут подключены еще 9 регионов", - следует из сообщения.