15 декабря 2025 / 21:59
Президент РФ поручил организовать празднование 2650-летия Керчи в 2030 году Сын режиссера Райнера задержан по подозрению в убийстве родителей
15 декабря 2025 / 18:45
15 декабря 2025 / 18:29
15 декабря 2025 / 12:29
Спорт
У шахматиста Федосеева аннулировали звание мастера спорта России
15 декабря 2025 / 19:17
У шахматиста Федосеева аннулировали звание мастера спорта России
© Salah Malkawi/ Getty Images/ТАСС

Шахматист Владимир Федосеев лишен звания мастера спорта России. Соответствующий приказ подписал министр спорта РФ Михаил Дегтярев.

Кроме того, Федосеев был лишен звания гроссмейстера России.

Федосееву 30 лет. После начала специальной военной операции он заявил, что никогда не будет выступать за сборную России. В июле 2023 года шахматист сменил спортивное гражданство и представляет на турнирах Словению.

