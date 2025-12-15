Испания передала Украине помощь на €2 млрд

США готовят морскую блокаду Венесуэлы. Мнение
15 декабря 2025 / 18:45
15 декабря 2025 / 18:29
15 декабря 2025 / 12:29
15 декабря 2025 / 19:29
© Wagner Meier/ Getty Images/ТАСС
Председатель правительства Испании Педро Санчес заявил, что Мадрид выделил Украине свыше €2 млрд в виде различной помощи.
"Мы передали Украине более €2 млрд в виде помощи всех видов, включая военную помощь", - отметил он во время пресс-конференции.
В прошлом месяце после встречи с Владимиром Зеленским в Мадриде Санчес пообещал очередной пакет военной помощи Киеву на €615 млн.