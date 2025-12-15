Кадыров отметил, что не хотел бы дожить до старости

США готовят морскую блокаду Венесуэлы. Мнение
© Григорий Сысоев/ POOL/ ТАСС
Глава Чечни Рамзан Кадыров в ходе прямой линии заявил, что не хотел бы дожить до старости.
"Я не хочу до старости дожить, хочу уйти из жизни, когда меня все любят, уважают и после смерти меня всем будет не хватать", - отметил он.
Кадыров ответил на вопросы журналистов и жителей региона во время прямой линии 14 декабря.