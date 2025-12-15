Кадыров отметил, что не хотел бы дожить до старости

Глава Чечни Рамзан Кадыров в ходе прямой линии заявил, что не хотел бы дожить до старости.

"Я не хочу до старости дожить, хочу уйти из жизни, когда меня все любят, уважают и после смерти меня всем будет не хватать", - отметил он.

Кадыров ответил на вопросы журналистов и жителей региона во время прямой линии 14 декабря.