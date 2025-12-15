Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
США готовят морскую блокаду Венесуэлы. Мнение
15 декабря 2025 / 18:45
Политолог Ежов: мирному процессу мешают только Зеленский и ЕС
15 декабря 2025 / 18:29
США в 70-х годах нарушали «три неядерных принципа» Японии
15 декабря 2025 / 12:29
Общество
Общество
Кадыров отметил, что не хотел бы дожить до старости
15 декабря 2025 / 19:45
Кадыров отметил, что не хотел бы дожить до старости
© Григорий Сысоев/ POOL/ ТАСС

Глава Чечни Рамзан Кадыров в ходе прямой линии заявил, что не хотел бы дожить до старости.

"Я не хочу до старости дожить, хочу уйти из жизни, когда меня все любят, уважают и после смерти меня всем будет не хватать", - отметил он.

Кадыров ответил на вопросы журналистов и жителей региона во время прямой линии 14 декабря.

