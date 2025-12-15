В Иране назвали условие для инспекции своих ядерных объектов МАГАТЭ

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не может требовать проведения инспекций на поврежденных иранских ядерных объектах без осуждения июньских атак со стороны Израиля. На это обратил внимание вице-президент и глава Организации по атомной энергии исламской республики (ОАЭИ) Мохаммад Эслами.

"Инспекции были проведены на объектах, которые не подвергались нападению, но важный момент заключается в том, что сегодня речь идет об объектах, которые подверглись нападению. Агентство, которое не осуждает атаки и не имеет никаких инструкций по проверке поврежденных объектов, не имеет права заявлять о намерении проводить инспекции", - цитирует его агентство IRNA.

Эслами считает, что МАГАТЭ должно, прежде всего, предоставить, если они существуют, свои инструкции и протокол по проведению инспекций объектов, подвергшихся военным атакам. "Сегодня не время, чтобы Агентство задавало вопросы, сейчас оно должно отвечать на них", - указал он.

20 ноября Иран в ответ на принятие МАГАТЭ очередной антииранской резолюции, содержащей требование предоставить полный доступ инспекторам агентства на все ядерные объекты в исламской республике, направил уведомление о прекращении действия ранее заключенного в Каире соглашения.

В ночь на 13 июня Израиль начал военную операцию в отношении Ирана. Республика осуществила ответную атаку. США вступили в конфликт 22 июня, атаковав иранские ядерные объекты в Исфахане, Натанзе и Фордо. На следующий день Иран нанес удар по крупнейшей на Ближнем Востоке американской авиабазе Аль-Удейд в Катаре. Режим прекращения огня вступил в силу 24 июня.