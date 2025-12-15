Мишустин заявил о необходимости сделать высшее образование профессионально ориентированным

Высшее образование в России нужно сделать профессионально ориентированным. На этом акцентировал внимание премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Ранее он посетил новый центр практической подготовки для машиностроения на базе ОЭЗ "Технополис Москва". По словам премьера, тысячи предприятий объединяются в подобные кластеры, своим заказом они формируют программу обучения молодых специалистов. Он также отметил рост числа учащихся в колледжах по всей России.

"И мы в этом смысле, меняя программу среднего профессионального образования, также должны подойти к высшему образованию - сделать его профессионально ориентированным туда, где основные инвестиции, госпрограммы, национальные проекты. Я надеюсь на то, что в ближайшее время мы сможем оценить результаты", - указал глава правительства.

Он подчеркнул, что результатом должно стать, прежде всего, выполнение национальных целей развития. Запущенные в России нацпроекты ориентированы и на то, чтобы сбалансировать программу подготовки кадров, саму систему образования, добавил Мишустин.

Вместе с тем он упомянул большое число специалистов с высшим образованием, чьи специальности не были востребованы на предприятиях и в организациях.

"То, что мы сделали прогноз, помогло все переориентировать. Это в первую очередь прогноз в кадрах на пятилетку в национальном проекте "Кадры" по фактическому классификатору специальностей. Оказалось, что стране сегодня нужны больше 70% рабочих специальностей. И существующий государственный заказ да и инвестиции частных предприятий нуждаются в этих профессионалах", - заключил глава российского кабмина.