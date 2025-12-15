AFP: США требуют полного вывода ВСУ из Донбасса

Соединенные Штаты на переговорах с Украиной в Берлине настаивают на полном выводе украинских войск из Донбасса. Об этом со ссылкой на источник передает Agence France-Presse (AFP).

Как отмечается, американская делегация по этому вопросу "занимает позицию России".

По словам собеседника агентства, канцлер ФРГ Фридрих Мерц и другие европейские лидеры, которые 15 декабря соберутся в Берлине для обсуждения путей завершения конфликта на Украине, боятся, что президент США Дональд Трамп навяжет Киеву условия заключения мирного соглашения. Европейские лидеры опасаются, что глава Белого дома может "бросить Украину" и отстранить Европу от участия в мирных переговорах, указал источник.

В понедельник в Берлине проходят американо-украинские переговоры по урегулированию конфликта. В них принимают участие Владимир Зеленский, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер. На этот же день намечена встреча Мерца и Зеленского, к которой присоединятся лидеры ряда других европейских стран и генсек НАТО Марк Рютте.