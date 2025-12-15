Объединенная компания Wildberries & Russ приобрела парфюмерно-косметическую сеть "Рив гош". Об этом со ссылкой на пресс-службу РВБ сообщает ТАСС.

"В рамках реализации стратегического партнерства достигнуто соглашение о приобретении компании "Рив гош". Ведущий российский ретейлер вошел в состав компании Wildberries & Russ. Все необходимые юридические параметры сделки согласованы и вступили в силу", - следует из сообщения.

Подчеркивается, что присоединение к Wildberries одной из крупнейших сетей позволит развить омниканальные продажи, существенно расширить ассортимент брендов и обеспечить доступность товаров категории "Красота" для покупателей в регионах и странах присутствия.

В сентябре текущего года "Рив гош" начал продажи на Wildberries. Ретейлер подключился к сервису самовывоза Click&Collect, который позволяет бронировать товары онлайн и забирать их в торговых точках партнеров. "Рив гош" также получил отдельный раздел в каталоге парфюмерии и косметики маркетплейса.